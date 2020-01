Venezuela.- Cabello avisa de que la Asamblea Constituyente hará lo necesario para "restablecer la paz" en el Parlamento

Publicado 08/01/2020 19:28:05 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número dos del 'chavismo', Diosdado Cabello, ha anunciado este miércoles que la Asamblea Constituyente emprenderá las acciones que sean necesarias para "restablecer la paz" en la Asamblea Nacional, cuya presidencia reivindican el líder opositor Juan Guaidó y Luis Parra, designado por el oficialismo y la oposición minoritaria.

"La Asamblea Constituyente, garante de estos espacios, le comunica a las partes en conflicto permanente, en peleas infantiles, que nosotros estamos observando y vamos a tomar las decisiones que se tengan que tomar para que se restablezca la paz en la sede del Poder Legislativo", ha dicho Cabello.

Cabello ha recordado que la actual Asamblea Nacional "está en desacato", conforme a lo dictaminado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), razón por la cual la Asamblea Constituyente tuvo que "asumir funciones", según informa la cadena oficial VTV.

"No vamos a paralizar la Asamblea Nacional porque no funcione", ha afirmado, expresando al mismo tiempo su deseo de que "el sector que acaba de ser electo" para presidirla --aunque no ha concretado cuál-- "salga del desacato".

Así, el también presidente de la Asamblea Constituyente ha convocado a los venezolanos a "una gran movilización" el próximo 14 de enero. "El 'chavismo' va para la calle a marchar por la paz de todos", ha proclamado.

BICEFALIA EN LA ASAMBLEA NACIONAL

Cabello se ha referido al último giro de la crisis política en Venezuela. El pasado 5 de enero debía celebrarse en la Asamblea Nacional una votación para elegir a la nueva cúpula parlamentaria en la que la oposición mayoritaria que capitanea Guaidó esperaba ratificarle en el cargo para que pudiera continuar también como "presidente encargado" de Venezuela.

Sin embargo, las fuerzas venezolanas tomaron los accesos al Parlamento e impidieron entrar a Guaidó y los diputados que le apoyan, que finalmente celebraron la votación en la redacción del diario venezolano 'El Nacional', donde fue reelegido por 100 votos, 16 más de los necesarios.

Al mismo tiempo, Parra era elegido por los diputados 'chavistas' y la oposición disidente como presidente de la Asamblea Nacional, en una votación que ha sido rechazada por buena parte de la comunidad internacional.

Tanto Guaidó como Parra presidieron el martes sendas sesiones en la Asamblea Nacional en medio de nuevos altercados. El líder opositor aprovechó su vuelta al Parlamento para tomar posesión como jefe del mismo y "presidente encargado" de Venezuela para un segundo mandato.