Venezuela.- Cabello dice que Colombia es "un problema de salud pública" por el narcotráfico

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha declarado que Colombia "es un problema de salud pública" por "enfermar a la juventud del mundo" con el narcotráfico.

"El mundo debería entender que Colombia es un problema de salud pública y no se ha avocado a resolver ese problema. Parece que los gobernantes prefieren tener jóvenes en las drogas y no activos en el deporte", dijo en su programa de televisión del miércoles. "No van a seguir enfermando a la juventud del mundo desde Colombia", añadió, según informa VTV.

Cabello lamentó que "nadie dice o hace nada, en especial los medios de comunicación", a pesar de que, según afirmó, "ellos son los máximos productores de droga del mundo", apuntando que "en 2019 se superaron con 212.000 hectáreas sembradas".

También ha incidido en el número de ex guerrilleros, líderes sociales y activistas asesinados en el país vecino desde la firma en 2016 del acuerdo de paz con las FARC, así como en la "cantidad de personas desaparecidas", que "es similar al aforo del estadio de Maracaná en Brasil".

"Ese es un Gobierno del paramilitarismo y el narcotráfico", dijo sobre el Ejecutivo de Iván Duque, a quien acusó directamente de "participar en fiestas con un poderoso narcotraficante", en alusión al ganadero y supuesto 'narco' José Guillermo 'Ñeñe' Hernández, protagonista de un escándalo por la presunta compra de votos.

El número dos del 'chavismo' ha hecho estas declaraciones en el marco de la pandemia global por el coronavirus, que comenzó en diciembre en la ciudad china de Wuhan y se ha extendido a todo el mundo con un saldo de más de 4.700 muertos y más de 127.000 casos confirmados, aunque también hay más de 68.000 recuperados.

Las relaciones entre Bogotá y Caracas son tensas desde hace años pero han empeorado a raíz de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, de la que el Gobierno de Duque culpa al Ejecutivo de Nicolás Maduro.