Venezuela.- Capriles apuesta por la vía del diálogo en Venezuela y se aleja de Guaidó

El excandidato presidencial defiende que "conversar y negociar no es lo mismo"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Henrique Capriles, el que fuera candidato opositor a la Presidencia en Venezuela hasta en dos ocasiones, ha vuelto con fuerza a la primera línea de la escena política apostando con firmeza por la vía del diálogo y distanciándose con ello del presidente encargado, Juan Guaidó, máximo exponente hasta ahora de la oposición y partidario de boicotear las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Ante las grietas que están emergiendo en la oposición, Guaidó ha llamado en los últimos días a la unidad, advirtiendo de que la desunión "solo beneficia al régimen". Sin embargo, la decisión del presidente del país, Nicolás Maduro, de indultar a 110 personas, incluidos numerosos diputados y políticos opositores encarcelados e imputados, ha ahondado en el distanciamiento.

Después de que este martes el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, desvelara contactos con el Gobierno por parte de Capriles y de Stalin González, antiguo vicepresidente de la Asamblea Nacional, con vistas a garantizar la presencia de observadores extranjeros, según la agencia Reuters, el 'gobierno' interino de Guaidó salió para aclarar que dichas conversaciones no fueron en nombre de la oposición.

"Informamos a los venezolanos y a la comunidad internacional nuestro absoluto desconocimiento a las negociaciones inconsultas realizadas a título personal entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes Henrique Capriles y Stalin González", aseguró en un comunicado, recordando que Turquía es un país "aliado del régimen de Maduro".

"Estas acciones se hicieron sin conocimiento ni autorización del Gobierno interino, la Asamblea Nacional, nuestros aliados internacionales, ni del acuerdo unitario alcanzado y anunciado por 27 organizaciones políticas que agrupan a las fuerzas democráticas", insistió el 'gobierno' que encabeza Guaidó, a quien buena parte de la comunidad internacional reconoce como presidente interino de Venezuela.

Así, en línea con la posición mantenida por Guaidó, el 'gobierno' interino recalcó que "jamás estaremos dispuestos a aceptar acuerdos electorales que no permitan la verdadera expresión de la voluntad del pueblo", reclamando que no se acepte el "fraude electoral de la dictadura" y reiterando que no participarán. "No al fraude, sí a la unidad: elecciones presidenciales y parlamentarias libres", remacha el texto.

Por su parte, Capriles respondió de forma contundente a través de Twitter, desvelando además que habría desempeñado un papel en la consecución del indulto acordado por Maduro. "Hay quienes se terminan convirtiendo en lo que critican", ha señalado el que fuera gobernador de Miranda, subrayando que "conversar y negociar no es lo mismo, salvo que quieras manipular y mentir".

HABLAR EN PRO DE UNA SOLUCIÓN CREÍBLE

"No hay negociación entre Turquía y la oposición en Venezuela", ha recalcado, precisando que "lo que sí corresponde es hablar con todo el que nos acerque a una solución creíble" para Venezuela.

En este sentido, el dirigente opositor ha esgrimido que "hablar con un miembro de la comunidad internacional es lo normal cuando crees en la política y en la democracia", acompañando este mensaje con una foto de los presidentes de Estados Unidos y Turquía, Donald Trump y Recep Tayyip Erdogan.

Capriles ha recalcado que está dispuesto a hablar "con todo el que sea necesario para sacar a los venezolanos de esta crisis", ya sea "con chinos, con rusos, con europeos".

En este punto, ha desvelado que gracias a sus "gestiones personales" se ha logrado la "la libertad de 110 presos políticos". "Mi único interés es defender a los venezolanos y lograr la libertad de Venezuela. ¡No nos vamos a resignar, así como ningún venezolano lo hará hasta ver el cambio en el país!", ha remachado.

STALIN GONZÁLEZ TAMBIÉN SE DEFIENDE

También se ha defendido de las críticas González, que ha sido durante mucho tiempo 'número dos' de Guaidó. "Nuestro empeño es simplemente para devolverle a los venezolanos el derecho a elegir su futuro, esta es la única garantía para el cambio y la recuperación de nuestro país", ha escrito en su Twitter.

González ha defendido que el "modelo chavista fracasó" y hace falta un cambio urgente "para reconstruir a Venezuela y transformarla en el país de oportunidades y progreso que todos necesitamos". "El sufrimiento de los venezolanos no puede ser permanente por culpa de un régimen obsesionado por el poder", ha subrayado el diputado de Un Nuevo Tiempo.

En este sentido, ha dejado claro que intentará "las veces que sea necesario encontrar una solución a la crisis" puesto que, ha sostenido, "la política se trata de ayudar a la gente". "Si una negociación evita que este conflicto escale y sea más doloroso para los venezolanos, lo haré las veces que sea oportuno", ha remachado.