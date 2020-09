Venezuela.- Capriles asegura que si no hay "condiciones mínimas Maduro estará solo con su proceso"

Venezuela.- Capriles asegura que si no hay "condiciones mínimas Maduro estará so

Venezuela.- Capriles asegura que si no hay "condiciones mínimas Maduro estará so

Insiste en que hay que "pelear" por la celebración de las elecciones y destaca que se haya invitado a observadores de la UE

El líder opositor venezolano Henrique Capriles ha reiterado este jueves su respaldo a que la oposición participe en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pero ha dejado claro que si no se dan "unas condiciones mínimas" entonces el presidente, Nicolás Maduro, se encontrará "solo".

En una entrevista con la emisora local Éxitos, el que fuera candidato a la presidencia en dos ocasiones ha recalcado que "si hay condiciones mínimas avanzamos, si Maduro no entiende que tiene que haber unas condiciones mínimas entonces estará solo con su proceso". "Yo con lo que no estoy de acuerdo es rendirse sin pelear", ha insistido.

Como ha venido haciendo en las dos últimas semanas en que ha vuelto a la escena política, ha insistido en que el control de la Asamblea Nacional por parte de la oposición es lo que hasta ahora le ha dado "legitimidad y abierto puertas en la comunidad internacional".

Pero ahora, conforme a la Constitución, toca renovar la Asamblea puesto que su mandato expira el 5 de enero. Ante esta realidad, Capriles ha insistido en que la oposición no puede rendirse o "hacerse los locos" sino que debe pelear por que se den las condiciones para que los venezolanos puedan ejercer su "derecho sagrado" de votar.

En este sentido, ha puesto en valor el hecho de que el Gobierno haya invitado formalmente a la UE a enviar observadores. "Por primera vez en 14 años se invita a la UE, no para venir el día de la elección y ser unos turistas, sino como observadores internacionales", ha resaltado, incidiendo en que con ello se está invitando al "mundo libre" a observar los comicios.

"El régimen ha dado este paso y tiene que estar consciente de lo que implica" dado que además la UE cuenta con un "riguroso protocolo", ha añadido. "Si la UE decide venir a Venezuela con su protocolo eso efectivamente cambia el proceso de las parlamentarias y si Maduro quisiera volver a hacer fraude (...) sencillamente la UE in situ va a decir que esa elección es fraudulenta", ha señalado el líder opositor, que defiende que con ello la oposición nunca habría perdido su legitimidad.

NO PARTICIPAR SIGNIFICA REGALAR LA ASAMBLEA

Pero "si no peleamos", ha prevenido, entonces "el argumento del régimen va a ser sencillo: 'la oposición no quiso pelear", como ya ocurriera en 2005 cuando se "regaló" la Asamblea Nacional al chavismo debido al boicot opositor. "Las cosas no se cambian de manera pasiva sino de manera activa", ha aseverado.

Frente a las críticas recibidas por su postura e incluso las acusaciones de traición, Capriles ha sostenido que durante los últimos 20 años en política siempre ha buscado "abrir caminos" y considerado que callarse ahora sería en realidad "hacer un favor" a Maduro.

Sin nombrar al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el antiguo gobernador de Miranda ha vuelto a repetir que el plan que tenía la oposición "se agotó". "Hubo una estrategia y se agotó y es un gran error seguirla prorrogando" igual que es "es un grave error hacer política alejados de la realidad". "La que no se hace sobre realidades termina en el aire y no produce ningún resultado", ha advertido.

Asimismo, ha recalcado que la solución a la crisis en Venezuela no pasa por una intervención militar, una opción que, según él descartan también Estados Unidos y el Grupo de Lima. "El mundo no está en las intervenciones militares sino todo lo contrairo está detrás del acuerdo y la diplomacia", ha zanjado.