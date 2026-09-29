Capriles reclama nuevas instituciones judiciales y electorales en Venezuela antes de final de año

Archivo - Manifestación a favor de la oposición venezolana en EEUU. - Juan Carlos Hernandez/ZUMA Wire/ DPA - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor venezolano Henrique Capriles ha reclamado este martes nuevas instituciones judiciales y electorales en Venezuela antes de final de año que permitan la celebración de elecciones en el país, toda vez que ha incidido que no habrá recuperación política y económica si el país sigue en manos de miembros del chavismo.

"Hay que decir públicamente que debe apurarse el paso para que este mismo año pueda nombrarse un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). De allí convocar la elección presidencial que está esperando la gran mayoría de los venezolanos", ha afirmado Capriles en un momento en el que miembros de la oposición negocian con el Gobierno venezolano la puesta en marcha de una agenda de regeneración institucional, vista como el paso previo a la celebración de elecciones que la propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha prometido sin poner un calendario claro.

"El hecho de que la gente esté ocupada en resolver sus temas económicos no excluye ni es incompatible con que pueda elegir un nuevo Gobierno", ha explicado el dirigente venezolano en un mensaje en redes sociales en el que subraya que la demanda de elecciones presidenciales "no es una consigna".

De esta forma, aunque ha incidido que en nueve meses no se pueden desmontar años de un sistema político creado durante décadas por el chavismo, ha insistido en que "no habrá la recuperación económica deseada si ésta es dirigida por los mismos que despilfarraron y se robaron la mayor bonanza petrolera de la historia de Venezuela".

"Con la continuidad del gobierno de Maduro, el país no va a alcanzar la recuperación y el progreso que todos anhelamos. Imagínense que un paciente que sufrió una mala praxis médica vuelva al mismo médico para ser curado", ha advertido.

Así las cosas, haciendo alusión a la devaluación de la moneda y a la inflación, Capriles ha subrayado que "con la misma gente en el Gobierno, los mismos de Maduro, es casi un imposible esa mejoría".