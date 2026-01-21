Caracas denuncia que la "agresión militar" de EEUU contra Venezuela dejó "entre 100 y 120 muertos"

Archivo - El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab - Jesus Vargas/Dpa - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha denunciado este miércoles que la "agresión militar" perpetrada a principios de enero por el Ejército de Estados Unidos contra el país dejó "entre 100 y 120 muertos" y establece un "precedente que amenaza la soberanía de cualquier nación del mundo".

En una entrevista con la cadena de televisión Telesur, Saab ha asegurado que la operación militar --que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores-- convierte el Derecho Internacional en "letra muerta".

"La agresión militar estadounidense, que incluyó aviones de combate, misiles, buques de guerra, drones y bombarderos, violó el espacio aéreo venezolano y dejó un saldo de entre 100 y 120 personas fallecidas, entre civiles y militares", ha lamentado, antes de comparar estas acciones con el "silencio mundial frente al genocidio perpetrado por Israel en Gaza desde 2023".

Así, ha afirmado que "ambos casos evidencian el colapso de los mecanismos internacionales de protección". "Washington actuó sin declaración formal de guerra ni aprobación del Congreso estadounidense, violando su propia Constitución. La operación destrozó un incipiente proceso de diálogo bilateral que había comenzado con una llamada telefónica entre los presidentes Nicolás Maduro y Donald Trump. Esa conversación, que preveía una reunión bilateral, quedó sepultada bajo la escalada militar", ha lamentado.

Saab ha procedido a citar el artículo 2 de la Carta de la ONU, que prohíbe de forma expresa la "amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado". "Esta disposición fundamental fue ignorada por completo durante la operación", ha añadido.

Además, ha hecho hincapié en que "se ha evidenciado una violación del artículo 8 del Estatuto de Roma, que tipifica el crimen de agresión", por lo que ha dicho sentirse "sorprendido" ante el "silencio de numerosos activistas defensores de los Derechos Humanos, que permanecen ahora callados ante esta flagrante agresión".

"La igualdad soberana de los Estados y el principio de resolución pacífica de controversias quedaron desvirtuados. La agresión bombardeó y tiroteó estos principios, dejándolos como simples declaraciones sin aplicación real", ha sostenido.

SIN INMUNIDAD PRESIDENCIAL

Para Saab, estos actos han hecho que la inmunidad presidencial "quede demolida". "Ningún líder está a salvo. El principio de inmunidad presidencial absoluta, emanado de la Corte Internacional de Justicia en un fallo de 2002, establece que un mandatario en funciones no puede ser arrestado, procesado ni secuestrado por una jurisdicción penal ajena a su territorio", ha declarado, antes de subrayar que "este blindaje jurídico fue demolido en el caso venezolano".

Además, ha destacado que el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la soberanía de los pueblos y "su derecho inalienable a la libre determinación". "Este derecho permite a las naciones determinar su condición política sin injerencias externas", ha añadido.

El fiscal ha denunciado, a su vez, que "iniciar una agresión militar y ejecutar el secuestro de un jefe de Estado cruza la raya amarilla de la legalidad, evidenciando el colapso de los principios que deberían regular las relaciones entre naciones".

"La vulneración de la inmunidad presidencial establece un precedente peligroso. Si un mandatario constitucionalmente electo puede ser objeto de una operación militar, ningún líder mundial está a salvo de acciones similares por parte de potencias que ignoren el Derecho Internacional", ha apuntado.