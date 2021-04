Casado pide a Sánchez que Guaidó asista a la Cumbre Iberoamericana de Andorra y se retire la invitación a Maduro

El PP pregunta al Gobierno en el Congreso por qué no ha recibido Guaidó invitación cuando España lo reconoce como presidente legítimo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha solicitado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pueda asistir a la XXVII Cumbre Iberoamericana que se celebra en Andorra el 21 de abril y que se retire la invitación al "dictador" Nicolás Maduro.

Será la primera vez que Andorra acoja la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, bajo el lema 'Innovación para el desarrollo sostenible. Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus'. Debido a la pandemia está previsto que se celebre de forma virtual, con pocas asistencias presenciales, entre las que se incluirá la del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Sánchez debe invitar a la Cumbre Iberoamericana al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y retirar la invitación al dictador Maduro", ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, asegurando que España "debe defender a los demócratas frente a los que atacan los derechos humanos".

Sin embargo, la invitación a la cumbre a los 22 países que integran la comunidad iberoamericana corresponde al país anfitrión, en este caso Andorra, según explican a Europa Press desde la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

BATERÍA DE PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

El PP ha decidido además llevar este asunto al Congreso y las parlamentarias Valentina Martínez, Belén Hoyo y Marta González han registrado una batería de preguntas pidiendo cuentas al Gobierno acerca de por qué no se ha invitado a Guaidó cuando España lo reconoce como presidente legítimo.

En concreto, las diputadas del Grupo Popular preguntan en el Congreso si el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "ha invitado" al presidente encargado de Venezuela a asistir a la Cumbre Iberoamericana y si "va a hacerlo".

Y añaden que si no lo han hecho, cómo explica el Ejecutivo que Guaidó "no haya recibido una invitación para asistir a dicha cumbre teniendo en cuenta que es al único presidente al que España reconoce como legítimo al no haber reconocido" el Gobierno "los resultados de las elecciones fraudulentas que tuvieron lugar el 6 de diciembre".

MÁS CUESTIONES EN EL CONGRESO SOBRE PLUS ULTRA

En otra batería de preguntas parlamentarias, a las que también ha tenido acceso Europa Press, el PP pregunta "cómo puede decir el Gobierno que le preocupa la situación de los derechos humanos en Venezuela cuando, facilitando la creación de un monopolio de facto de la compañía Plus Ultra, está facilitando la financiación de un régimen que viola sistemáticamente los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos".

El PP, que ha pedido en el Congreso crear una comisión de investigación sobre Plus Ultra, pregunta también al Gobierno por qué pidió el embajador de España a las autoridades de Maduro que "denegaran permisos para volar de España a Caracas a Iberia y a Air Europa" y "recomendó que se le concedieran a la compañía Plus Ultra el pasado 19 de marzo"

Además, el Grupo Popular emplaza al Ejecutivo a aclarar qué justifica que se pida la "exclusión de la empresa Iberia de este tipo de trayectos para beneficiar a una empresa como Plus Ultra dirigida por personas vinculadas a la dictadura de Maduro".