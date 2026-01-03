Chile condena el ataque de EEUU a Venezuela y pide una "salida pacífica" a la crisis

Archivo - El presidente de Chile, Gabriel Boric - Europa Press/Contacto/Li Rui - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha denunciado el ataque militar efectuado por Estados Unidos contra suelo venezolano esta madrugada, que ha culminado con la captura del presidente Nicolás Maduro, y pedido una salida a la crisis "mediante el diálogo y sin violencia"

"Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país", ha manifestado Boric en su cuenta de X.

"Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados", ha indicado.

"La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera", ha zanjado.