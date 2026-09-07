China afirma que su cooperación con Venezuela está "protegida" y no le debe afectar el acuerdo con EEUU

Archivo - Instalaciones petrolíferas en Maracaibo, Venezuela. - Europa Press/Contacto/Chris Huby / Le Pictorium

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han afirmado este lunes que su cooperación con Venezuela está "protegida" por el Derecho Internacional y no le debe afectar el acuerdo energético alcanzado con Estados Unidos, con el que Washington adquirirá una parte de las reservas petrolíferas del país caribeño a cambio de inversiones millonarias en el sector.

"La cooperación entre China y Venezuela está protegida por el Derecho Internacional y la legislación de ambos países, no guarda relación alguna con terceros y no debe ser objeto de injerencias por parte de ningún tercero", ha afirmado la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, en declaraciones recogidas por el diario 'Global Times'.

En este sentido ha incidido en que los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela "deben protegerse".

Estas declaraciones llegan tras el acuerdo petrolero con Estados Unidos, anunciado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y las implicaciones que puede tener en las relaciones de Pekín y Caracas.

El plan contempla el desarrollo de 17 campos considerados estratégicos, con un potencial estimado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión superior a 100.000 millones de dólares y unos ingresos fiscales de más de 209.000 millones de dólares para el Estado venezolano.