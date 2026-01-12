China defiende sus alianzas en Latinoamérica tras las amenazas de Trump: "Son países independientes"

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han defendido este lunes sus alianzas en Latinoamérica tras las continuadas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y han indicado que los países de la zona "son todos Estados soberanos e independientes con derecho a elegir de forma independiente sus socios comerciales".

Así lo ha expresado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, que ha señalado durante una rueda de prensa que "independientemente de los cambios que se produzcan, China seguirá encarnando una cooperación práctica con los países latinoamericanos, entre ellos Venezuela", según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

"Todo esto", ha declarado, "se hará con el objetivo de impulsar un desarrollo común". Con estas palabras ha reaccionado a las palabras de Trump, que ha asegurado que Rusia y China "solo pueden comprar petróleo venezolano bajo control estadounidense". "Si Estados Unidos no se hubiera hecho con el control de este crudo, lo habrían hecho ellos", ha alertado.

Por otra parte, Pekín ha reafirmado su apoyo a Cuba para "salvaguardar su soberanía nacional y su seguridad" ante la "injerencia externa", al tiempo que ha pedido al Gobierno estadounidense "poner fin de inmediato al bloqueo y retirar las sanciones" impuestas contra la isla.

"Pedimos retirar cualquier tipo de medida de coacción impuesta sobre Cuba y tomar medidas que propicien la paz y la estabilidad en la región", ha remachado, un día después de que el magnate neoyorquino instara a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo" tras destacar que después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, "se han acabado" los envíos de petróleo y dinero desde Caracas.