Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun. - Europa Press/Contacto/Artyom Ivanov - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han mostrado este jueves su apoyo al Gobierno venezolano tras el "bloqueo completo" anunciado esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los barcos que entran y salen del país, una medida que Pekín ha tildado de "intimidación unilateral".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que el gigante asiático apoya la solicitud de Caracas para convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad y abordar la creciente presencia militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico.

Así, ha afirmado que China "se opone a toda forma de intimidación unilateral y apoya a los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional", según ha recogido el diario chino 'The Global Times'.

En este sentido, ha subrayado que Venezuela "tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países", al tiempo que ha defendido que China "cree que la comunidad internacional comprende y apoya la postura de Venezuela en la defensa de sus legítimos derechos e intereses".

Sus palabras llegan tan solo horas después de que el Ejército estadounidense haya matado a otras cuatro personas en un nuevo ataque contra embarcaciones en el Pacífico. Estos ataques, que están sufriendo un repunte y dejan ya unas 90 víctimas mortales, buscan ejercer presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se escudan en la supuesta lucha de Washington contra el narcotráfico, también en el mar Caribe.