La CIDH ordena el cierre la prisión de El Helicoide en Venezuela

Archivo - Vista general de El Helicoide, en Caracas - Europa Press/Contacto/Roman Camacho - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado este miércoles el cierre de El Helicoide, un centro de detención situado en la capital de Venezuela, Caracas, operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y señalado en reiteradas ocasiones por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos.

El tribunal con sede en San José, Costa Rica, ha dictaminado de este modo al considerarlo una de las "medidas de reparación" en el caso contra Jorge Rojas Riera, detenido "ilegalmente" por agentes de la Policía mientras participaba en una "protesta pacífica" en la capital venezolana en septiembre de 2003.

La corte, que ha declarado al Estado "responsable intencionalmente" de restringir a Rojas "su libertad de pensamiento y expresión y su participación política", ha justificado en su dictamen el cierre del citado centro penitenciario porque "su continuidad resulta incompatible con las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Así, ha considerado que la reclusión de Rojas en El Helicoide --donde sufrió "actos de tortura (...) que no fueron investigados"-- "generó un riesgo agravado para su integridad personal y sus garantías judiciales" y ha advertido de que este riesgo "se mantiene para las personas" que aún permanecen allí.

Las autoridades venezolanas tendrán asimismo que reabrir de forma "diligente" la investigación penal para esclaracer "plenamente" lo ocurrido contra Rojas; juzgar y, en su caso, "sancionar" a los responsables; organizar un "acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional" en relación con los hechos.

Además, ha indicado la corte, deberán "adoptar un protocolo especializado" dirigido a jueces, fiscales y otros funcionarios de justicia para que investiguen presuntos delitos de tortura y maltrato; implementar "medidas de prevención" de los mismos, crear un registro centralizado y actualizado de denuncias, investigaciones y medidas adoptadas sobre estos hechos presuntamente cometidos en El Helicoide y abonar las indemnidaciones fijadas en la sentencia en materia de reparación a las víctimas.

El Ministerio de Obras Públicas de Venezuela anunció a finales de febrero el inicio de las obras para transformar El Helicoide en un centro social, deportivo y cultural, un proyecto impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para readecuar esta infraestructura.