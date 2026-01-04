Venezuela.- La CIDH reclama "institucionalidad democrática" para Venezuela

Imagen de archivo de Caracas (Venezuela) - Europa Press/Contacto/Marcos Salgado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su "profunda preocupación" ante la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que desembocó en la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

"La Comisión reitera sus llamados sucesivos para que en Venezuela se reconstituya la institucionalidad democrática, con pleno respeto de los Derechos Humanos del pueblo venezolano, y el restablecimiento de los principios del Estado de derecho", ha hecho saber en su cuenta de X.

La CIDH ha indicado que continuará supervisando "de cerca la situación a través de sus distintos mecanismos"; y reiterado "su disposición a realizar una visita 'in loco' (sobre el terreno) a Venezuela".