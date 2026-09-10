Cilia Flores pide prisión domiciliaria a la Justicia de Nueva York alegando problemas de salud cardiacos

Archivo - Grafiti del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, en una imagen de archivo - Juan Carlos Hernandez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Cilia Flores, esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha solicitado a la Justicia de Nueva York poder esperar bajo arresto domiciliario al juicio que enfrentará próximamente en su contra y en la de su marido --a quien se le acusa de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas-- alegando padecer problemas de salud cardiacos.

"Cilia Adela Flores de Maduro es la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela y merece la oportunidad de esperar a su juicio bajo arresto domiciliario, mientras se recupera de una cirugía cardiaca invasiva", señala el texto judicial consultado por Europa Press.

En el mismo, Flores ha pedido "respetuosamente" la libertad provisional bajo condiciones que incluyen arresto domiciliario, localización por GPS, vigilancia armada las 24 horas del día, entrega de todos sus documentos de viaje --inclusive su pasaporte-- y el nombramiento de un tutor externo aprobado por los Servicios de Libertad Provisional y el Tribunal. Además, el texto plantea que los costes derivados del traslado correrían a cargo de ella misma.

Para ello, la defensa ha argumentado la existencia de "un conjunto de condiciones estrictamente suficientes para garantizar razonablemente su comparecencia" y la "seguridad de la comunidad", amén de su propia "afección cardiaca grave y documentada" que, subraya el documento, "por sí sola justifica la libertad".

El escrito de la defensa de Flores apunta a episodios de opresión en el pecho que han requerido del uso de un inhalador, dificultad para respirar, palpitaciones, una frecuencia cardiaca acelerada, dolor torácico y mareos ocasionales. A ello, se suman antecedentes de "valvulopatía reumática con estenosis leve y regurgitación moderada" y su condición de asmática.

"Su estado de salud es grave y su alojamiento actual, a pesar de todos los esfuerzos realizados, resulta inadecuado para permitirle una recuperación adecuada tras una cirugía cardiaca", esgrime el contenido remitido a la Justicia neoyorquina que, a su vez, advierte de que la salud de Flores "se deteriora continuamente".

Del mismo modo, las líneas de la defensa de la primera dama venezolana suman que está "decidida a seguir hasta el final tanto su caso, como el de su marido", teniendo la intención de "apoyar a su esposo con su presencia constante".

Cabe tener en cuenta que, en línea con la petición del propio Maduro de desestimación de su causa penal abierta en Estados Unidos alegando inmunidad soberana por ser jefe de Estado de un país soberano como Venezuela, la defensa de Flores ha actuado de manera similar aludiendo a su calidad de primera dama.

Detenidos en su casa de Caracas, capital venezolana, durante un operativo militar perpetrado por Estados Unidos a comienzos de 2026, Maduro y Flores se encuentran desde entonces en la prisión federal de Brooklyn, Nueva York. Ambos, en su primera audiencia celebrada en enero rechazaron las acusaciones vertidas en su contra, las cuales consideran puramente políticas.

Con relación al inicio del juicio contra Maduro, proceso en el que también será juzgada Flores, fue a finales del pasado mes de julio cuando el juez federal Alvin K. Hellerstein, del distrito sur de Nueva York, adoptó la decisión de fijar para el 1 de junio de 2027 la fecha de comienzo del mismo.