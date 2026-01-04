El CNE de Venezuela condena el bombardeo y el "vil secuestro" de Nicolás Maduro

Archivo - Sede del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE VENEZUELA (CNE)

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) ha condenado el bombardeo y el "vil secuestro" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la incursión militar estadounidense de la madrugada del sábado, 3 de enero.

El organismo "rechaza categóricamente los bombardeos y ataques aéreos dirigidos a instalaciones del Estado y viviendas de la población ocasionando muertes de servidores públicos y civiles en la ciudad de Caracas, Aragua, Miranda y el estado La Guaira".

"Pero más grave aún el vil secuestro de nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera dama doctora Cilia Flores de Maduro en acciones bélicas ejecutadas por el Gobierno de Donald Trump", ha condenado.

El CNE ha exigido una "prueba de vida" que demuestre la integridad física de Maduro y Flores y su "liberación inmediata". "La integridad del primer mandatario es vital para la estabilidad de la nación y el ejercicio de la democracia", ha resaltado.

Asimismo, ha emplazado a la comunidad internacional, a la ONU y a los pueblos del mundo a "rechazar el ataque a la Republica Bolivariana de Venezuela".

"Esta incursión armada, disfrazada de falsos pretextos de lucha contra el narcotráfico, constituye una flagrante violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los demás elementales principios de convivencia pacifica entre los Estados", ha argumentado. El "imperialismo criminal" busca "someter la voluntad de un pueblo libre y digno que no es productor ni consumidor de estupefacientes".

"Desde el Poder Electoral, apoyamos la lucha del Gobierno Nacional y del pueblo venezolano por garantizar la paz, la independencia, la soberanía e integridad territorial de la Republica Bolivariana de Venezuela", concluye.