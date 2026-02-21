Colombia y Venezuela celebran "avances importantes" hacia la "unidad energética"

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) - Los gobiernos de Colombia y Venezuela han anunciado este viernes "importantes avances" en sus relaciones en materia energética tras una reunión entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, en el marco de una reunión bilateral en Caracas, con el objetivo de profundizar la cooperación entre las ambas naciones y que sirve como antesala a un futuro encuentro entre la mandataria venezolana y su homólogo Gustavo Petro.

"¡Unidad energética para Colombia y Venezuela! Colombia y Venezuela dan pasos concretos en su proceso de integración energética bilateral", ha anunciado el Ministerio de Minas de Colombia en una publicación compartida en redes sociales tras el encuentro.

Palma ha destacado que, fruto de esta reunión de alto nivel, se "han consolidado avances importantes en la integración energética regional, fortaleciendo (su) agenda estratégica", en la que figuran cuestiones como la adecuación de infraestructura binacional, la interconexión eléctrica, la importación de gas natural o el impulso de energías limpias.

"Esperamos poder tener buenas noticias para ambas naciones, para ambos pueblos hermanos", ha afirmado el ministro colombiano tras la reunión, "complacido de estar en un país hermano hablando de los temas que son de interés para ambos". "Que la unidad sea felicidad para nuestros pueblos", ha agregado Rodríguez en un breve vídeo también difundido vía redes sociales.

Esta cita tiene lugar después de que la presidenta encargada de Venezuela afirmase este miércoles haber hablado por teléfono con su par colombiano, Gustavo Petro, con el que ha acordado reunirse "para seguir avanzando" en asuntos comerciales y de seguridad clave para los dos países.

La reunión, según describió, buscará "seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países". Así lo confirmó más tarde la Presidencia colombiana, que añadió que la conversación telefónica que también estuvo centrada en asuntos de "frontera, agua, agricultura".

Este anuncio llegaba apenas una semana después de que Petro afirmara que Colombia comenzaría a importar gas venezolano a un precio reducido, tras aprobar el Parlamento de Venezuela la reforma a la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado.

Cabe recordar que Bogotá se ha ofrecido como mediador entre Caracas y Washington, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en un ataque de Estados Unidos sobre la capital del país latinoamericano.