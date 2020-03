Venezuela.- Colombia "condena y repudia" el ataque con armas de fuego contra Juan Guaidó

BOGOTÁ, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno colombiano ha manifestado este domingo su "condena" por el ataque sufrido este sábado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la localidad de Barquisimeto (estado de Lara, oeste del país) por un grupo de hombres armados que abrieron fuego contra su comitiva, causando heridas al menos a seis personas, ninguna de gravedad.

"El Gobierno de Colombia condena y repudia el ataque con armas de fuego realizado el día de ayer en Barquisimeto contra el Presidente Interino de Venezuela, Diputado Juan Guaidó y la marcha pacífica que lo acompañaba", ha explicado Bogotá en una nota oficial de su Ministerio de Asuntos Exteriores.

Colombia atribuye este ataque a "grupos armados que bajo la denominación de 'colectivos' (que) actúan en Venezuela bajo la más absoluta impunidad y al amparo del régimen de Nicolás Maduro".

"Este hecho es una nueva muestra del patrón sistemático de violación de Derechos Humanos que utiliza el régimen. Por ello, Colombia exhorta una vez más a la comunidad internacional a seguir tomando medidas que impidan al régimen atentar y utilizar la fuerza contra la única institución democrática que aún sobrevive en Venezuela y que encarna Juan Guaidó", concluye el comunicado colombiano.

Según un comunicado de su oficina, "colectivos armados dispararon armas de fuego, robaron vehículos y secuestraron personas" en un momento de su recorrido por el sector La Paz, en lo que Guaidó describió "un atentado directo a la vida del presidente en una nueva muestra de desesperación del régimen", en referencia al Gobierno de Maduro, que "intentaron un magnicidio".

En un vídeo difundido por el medio digital 'Tiempo de Noticias', se pueden observar impactos de bala contra un vehículo blindado de color blanco en el que se desplazaba Guaidó mientras realizaba su recorrido, en el marco de la convocatoria "Todos a la calle", con la que espera dirigirse el 10 de marzo al Palacio Federal legislativo.

"La cobarde dictadura intentó asesinarme. Nueve impactos de bala recibió mi vehículo", denunció Guaidó, durante un video en vivo en su cuenta de Twitter. "Dispararon, accionaron armas de fuego cerca de nosotros, me apuntaron, pero eso no nos va a hacer retroceder. Nicolás Maduro es un cobarde que no puede salir a las calles y por eso envía a grupos armados", agregó.