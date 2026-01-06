Colombia defiende la investidura de Delcy Rodríguez: "Solo los venezolanos podrán decidir su destino"

Archivo - La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio - CANCILLERÍA DE COLOMBIA EN X - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ha afirmado este martes que el país "respeta" la investidura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela tras la "captura" de Nicolás Maduro durante el ataque perpetrado el sábado por Estados Unidos contra Caracas, la capital venezolana.

Así, ha dicho respetar también los "procesos internos democráticos" del país vecino frente a la "coyuntura política actual" y ha rechazado cualquier "administración extranjera" del país caribeño, tal y como sugiere el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Solamente los venezolanos desde su soberanía podrán decidir su destino. Actualmente continúa la vicepresidenta, lo cual obedece al ordenamiento de ese país. Rechazamos las administraciones de tipo colonialista", ha aseverado durante una rueda de prensa.

En este sentido, ha confirmado que se reunirá este mismo martes con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, para presentar una queja formal por las amenazas vertidas por Trump contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

"La reunión que tendremos hoy (...) es justamente para presentar nuestra nota verbal de rechazo a estas injurias y a estas amenazas que, como hemos dicho, no lo son. Queremos que entiendan y que la sociedad sepa que nuestro presidente (Petro) fue elegido democráticamente, que es el presidente legítimo, que es el jefe de las fuerzas de seguridad y del Estado y, por lo tanto, que una ofensa contra el presidente es una ofensa contra nuestro país", ha advertido.

"Esto", ha asegurado, "muestra un desconocimiento de todos los procesos democráticos que hemos llevado a cabo y que hoy en día lo tienen como presidente electo".

Trump ha afirmado recientemente que había "opciones" de invadir Colombia por ser un "país productor de drogas". "Colombia también está muy enferma. (...) El país está gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo", afirmó.