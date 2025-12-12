Colombia no ve motivos para denegar una solicitud de asilo por parte de Maduro

La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio - CANCILLERÍA DE COLOMBIA EN X
MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ha afirmado este jueves que "no tendría por qué" denegar el asilo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en caso de que abandone el poder, si bien ha descartado que el mandatario considere el país vecino para exiliarse, en medio de las crecientes hostilidades por parte de Estados Unidos.
"En el momento de tensión que existe, hay que negociar y seguramente si Estados Unidos exige una transición, un cambio, es una cosa que ellos deben valorar si esa salida implica que él (Nicolás Maduro) deba vivir en otro país o pedir la protección, Colombia no tendría por qué decirle que no", ha declarado en una entrevista concedida por la emisora Caracol Radio.
La jefa de la diplomacia colombiana ha respondido así al ser preguntada por la conveniencia o no de que el dirigente venezolano "salga del poder ahora", si bien ha matizado que no cree que se retire en Colombia, sino que Maduro "elegiría algún sitio más distante y más tranquilo".
Villavicencio, que ha aclarado que Bogotá no está mediando para favorecer la salida de Maduro, ha señalado que estaría dispuesta a mediar entre Washington y Caracas si lo solicitan. Al hilo, ha confirmado que los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump han sostenido conversaciones y ha insistido en la necesidad del diálogo para terminar con las hostilidades. "Por ahora entendemos que ellos están hablando, que es algo confidencial, y abogamos por un acuerdo y pueda resolverse ya esta situuación de tensión", ha afirmado.
SOBRE LA AMENAZA DE TRUMP DE QUE PETRO "SERÁ EL SIGUIENTE"
La ministra colombina ha respondido a las amenazas vertidas en la víspera por el inquilino de la Casa Blanca --quien afirmó que su homólogo sería "el siguiente" en su supuesto objetivo contra el narcotráfico-- denunciando una "guerra psicológica". "Rechazaremos siempre que haya cualquier agresión por parte de cualquier país a otro porque estamos en un mundo donde hemos encontrado y hemos construido como humanidad una serie de normas y principios que están en la Carta de Naciones Unidas y que sobre todo abogan por la multilateralidad", ha defendido.
En este sentido, Villavicencio ha descartado denunciar a Estados Unidos ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico --que han dejado hasta el momento al menos 86 muertos--. "Por ahora nosotros eso no lo hemos considerado", ha señalado al ser preguntada al respecto, si bien ha denunciado que estas muertes son "extrajudiciales" y ha considerado estos bombardeos de "desproporcionados".
La ministra ha señalado que el Gobierno de Petro ha invitado al presidente Trump a visitar Colombia "y conozca mejor los territorios" en una misiva que contiene información sobre la gestión de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado en rueda de prensa no estar al tanto de la carta enviada por Bogotá. "No he oído hablar de eso", ha declarado, reiterando que a Trump no le gustan los comentarios de su homólogo.