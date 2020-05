Venezuela.- Colombia reitera su "rechazo absoluto" a las "falsas" acusaciones de Venezuela sobre la supuesta incursión

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores colombiano ha reiterado este jueves su "rechazo absoluto" a las "falsas" acusaciones vertidas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la presunta participación de Colombia en la supuesta incursión naval en las costas venezolanas de La Guaira como parte de la 'Operación Gedeón' para derrocarle.

"Llamamos la atención de la comunidad internacional respecto a la insistencia de ese régimen por involucrar a las autoridades de Colombia en acciones ajenas al derecho internacional", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Colombia mediante un comunicado, en el que ha insistido que es un país "que respeta el derecho internacional y que jamás apoyará actividades al margen del mismo".

Así, ha defendido que la posición del Ejecutivo colombiano ha sido la de "liderar, junto a varios países, el retorno a la democracia y a la plena vigencia de las libertades en Venezuela, a partir de la diplomacia y el acatamiento del Derecho Internacional".

"La atención sobre la gravísima tragedia humanitaria que vive el pueblo venezolano no se puede desviar con las falsas acusaciones de Nicolás Maduro", ha zanjado.

Maduro, por su parte, ha insistido este jueves en que la supuesta incursión naval es "una operación encubierta apoyada" por el presidente de Colombia, Iván Duque.

La Fiscalía venezolana sostiene que la incursión naval forma parte de la 'Operación Gedeón', que sería un nuevo intento del autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, para derrocar a Maduro por la vía militar. El dirigente bolivariano dice que tiene pruebas de que Guaidó firmó un contrato de 212 millones de dólares con la empresa estadounidense Silvercorp para que planeara y lanzara la 'Operación Gedeón'.

El director de Silvercorp, el ex boina verde Jordan Goudreau, lo ha confirmado y sostiene que el plan sigue en marcha. Por su parte, J.J. Rendón, asesor político de Guaidó, ha confirmado en sendas entrevistas al 'Washington Post' y CNN la existencia del contrato, si bien ha dicho que lo firmaron él y el miembro de Voluntad Popular Sergio Vergara, no Guaidó. El objetivo era "capturar o eliminar" a Maduro para instaurar en el poder a Guaidó pero la 'Operación Gedeón' finalmente no recibió luz verde, ha asegurado.