Comienzan las obras de transformación del Helicoide de Caracas, símbolo de la represión, en centro social

El Helicoide del SEBIN en Caracas - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Obras Públicas de Venezuela ha puesto en marcha las obras de transformación del El Helicoide en un centro social, deportivo y cultural, un proyecto impulsado por la presidenta encargada de Venzuela, Delcy Rodríguez, para readecuar esta infraestructura. El edificio era un centro de detención operado por temido el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Estas obras se encuadran en la política de renovación de espacios públicos y buscan elevar el bienestar social mediante la creación de áreas comerciales y recreativas en zonas anteriormente restringidas, según recogen medios oficialistas.

El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, ha indicado que el proceso incluye un levantamiento arquitectónico y consultas directas con la comunidad. La fase de planificación concluyó en tiempo récord, permitiendo que la ejecución se pusiera en marcha menos de un mes después de su aprobación.

El anuncio sobre la transformación de El Helicoide en centro social y comunitario fue realizado por Delcy Rodríguez el pasado 30 de enero durante el acto de apertura del año judicial.

La cárcel de El Helicoide, situada en la ciudad de Caracas, ha sido señalada en reiteradas ocasiones por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos.