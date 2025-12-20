El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el martes para tratar la situación en Venezuela

Archivo - Banderas de Naciones Unidas y de Venezuela - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará el próximo martes 23 de diciembre una sesión con carácter urgente para abordar la situación actual en Venezuela, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado este viernes que "no descarta" la posibilidad de una guerra con el Estado latinoamericano, días después de ordenar un "bloqueo" a los petroleros que entran y salen del país y en medio de sus bombardeos contra lanchas en el mar Caribe argumentando que actúa contra el narcotráfico.

Así lo ha confirmado a Europa Press la portavoz de la misión permanente de Eslovenia --país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo-- ante la ONU, Laura Miklic, quien ha concretado que el encuentro ha sido solicitado por las autoridades venezolanas y que la hora prevista para el mismo es a las 15.00 horas.

Esta reunión del Consejo tendrá lugar en un contexto de creciente escalada entre Washington y Caracas, después de que el Ejército estadounidense haya anunciado este jueves dos ataques contra sendas embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas en el marco de lo que defiende como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.

Estos ataques, sumados a los del mar Caribe, buscan servir para ejercer presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y responden a la supuesta lucha de Washington contra el narcotráfico.