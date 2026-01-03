Archivo - El secretario general de Cs, Carlos Pérez-Nievas - CS - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido Ciudadanos (Cs) ha afirmado que sigue "muy pendiente" de la situación en Venezuela y se ha mostrado esperanzado con "una solución de garantías democráticas y de futuro", al tiempo que ha pedido al Gobierno español que reconozca formalmente a Edmundo González Urrutia como presidente electo y que impulse, junto a la Unión Europea, una coordinación internacional hacia una transición democrática.

En un comunicado, la formación naranja ha señalado que siempre ha defendido la democracia en Venezuela y ha denunciado, "junto al pueblo venezolano", la "dictadura" de Nicolás Maduro, y ha afirma que los demócratas venezolanos cuentan con "todo nuestro apoyo" en los esfuerzos hacia el proceso de transición, que debe abrirse y ser acompañado por los organismos internacionales y respaldado por el Derecho Internacional.

Ciudadanos sostiene que Edmundo González, "con el apoyo decisivo de María Corina Machado", ganó las elecciones "secuestradas por el régimen de Maduro" y recuerda que González vive en Madrid "esperando poder volver a su país en condiciones de libertad y seguridad".

El comunicado subraya que España tiene "una responsabilidad histórica", al haber acogido a cientos de miles de venezolanos que huían de la represión y haber dado asilo "al presidente legítimo", y señala que ahora debe liderar e impulsar, de la mano de la Unión Europea e Iberoamérica, la llegada del proceso de transición democrática.

El partido indica que España "sabe hacer una transición" y que las transiciones democráticas se construyen desde el diálogo, el consenso y sumando. "El pueblo hermano de Venezuela lleva más de dos décadas esperando su libertad y España y Europa debemos estar a la altura", concluye el comunicado firmado por Carlos Pérez-Nievas, secretario general de Ciudadanos.