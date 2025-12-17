Cuba condena el bloqueo naval de EEUU contra Venezuela y reafirma su apoyo a Maduro

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - PRESIDENCIA DE CUBA - Archivo

Las autoridades de Cuba han condenado este miércoles el bloqueo naval "completo y total" impuesto por el Gobierno estadounidense contra todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela, al tiempo que han mostrado su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante lo que entienden como una "agresión".

"Apoyamos firmemente al presidente Maduro, a la revolución bolivariana y chavista y a su unión popular-militar. Nuestro total respaldo al comunicado publicado por el Gobierno venezolano", ha aseverado el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha rechazado también estas acciones y ha alertado de que estas suponen una "gravísima violación del Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión contra el Gobierno bolivariano".

"Nuestro total y firme apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro, a la revolución bolivariana y chavista y a su unión popular-militar", ha sostenido en un comunicado.

Así se han referido a las acciones de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha declarado además al "régimen" de Maduro como "organización terrorista". "He ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", ha señalado el magnate en la red social Truth Social, alegando "el robo de activos y (...) el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas".

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que Venezuela está "completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia" del continente y ha asegurado que esta situación "solo irá a más". "El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron en el pasado", ha prometido.

El anuncio llega en pleno aumento de la presión estadounidense sobre Venezuela a medida que avanzan los ataques contra supuestas narcolanchas venezolanas en el mar Caribe y el Pacífico, unas operaciones militares que han hecho saltar las alarmas a nivel internacional.