Delcy Rodríguez se acerca a Pedro Sánchez en la ONU y le pide seguir hablando sobre la situación en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez participa en la Asamblea General de la ONU de 2026 en Nueva York. - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha dirigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para saludarle y pedirle que sigan dialogando sobre el futuro de Venezuela, a lo que este ha accedido.

Rodríguez se ha acercado al lugar en el que Sánchez esperaba el inicio del 81º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, ambos se han saludado y han mantenido una breve conversación.

Según fuentes de Moncloa, la sustituta de Nicolás Maduro al frente del Gobierno venezolano le ha solicitado que ambos sigan hablando sobre la situación en el país sudamericano. Sánchez ha respondido que "por supuesto", que España está "comprometida con el futuro de la región".

En las imágenes del breve intercambio se ve que Rodríguez es conducida al lugar donde Sánchez se encuentra sentado en el plenario de la Asamblea de Naciones Unidas, acompañado de la vicepresidenta Sara Aagesen y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que permanecen atentos a la escena.

En el momento en que llega la dirigente venezolana, Sánchez está hablando por teléfono, esta le lanza un saludo y hace el ademán de retirarse para que Sánchez continúe la conversación. Sin embargo este corta a los pocos segundos, ambos se saludan y comienzan a hablar.

Delcy Rodríguez asumió la Presidencia encargada de Venezuela después de que Maduro fuese capturado a principios de este año 2026 por agentes estadounidenses en Caracas y trasladado a una prisión de Nueva York, donde espera un proceso por graves delitos relacionados con el narcotráfico.

España ha invitado a la dirigente venezolana a participar en la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid a principios de noviembre y el ministro Albares se ha mostrado partidario de retirar las sanciones de la Unión Europea que pesan sobre ella.

Ahora es la jefa de Estado de Venezuela y, según ha venido defendiendo el ministro, la UE no suele incluir entre los sancionados a los máximos responsables de los países.

El Gobierno espera que los encuentros que se produzcan esta semana en Nueva York sirvan para amarrar la presencia de algunos líderes en la cumbre de Madrid, aunque admiten la dificultad de que Rodríguez termine viajando a España, según trasladan fuentes gubernamentales.