Delcy Rodríguez acusa a Guyana de actuar "de mala fe" al llevar la disputa del Esequibo a la CIJ

Archivo - Delcy Rodríguez - Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya la pertenencia del Esequibo, actualmente administrado por Guyana, al territorio venezolano "desde su nacimiento", y ha acusado a las autoridades del país vecino de "actuar de mala fe" al llevar la disputa por esta zona al citado tribunal.

Durante una comparecencia ante la sede del tribunal en Países Bajos, la mandataria ha recalcado que "todas las constituciones" de su país desde 1811 "reflejan la pertenencia" de lo que Caracas denomina Guayana Esequiba, al territorio venezolano. "Las pruebas son irrefutables", ha manifestado.

El territorio en disputa está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899. Georgetown considera que la zona fue adquirida por Reino Unido a través de un acuerdo con Países Bajos en 1814 y que Venezuela tiene que aceptar las fronteras marcadas por el citado laudo.

Por su parte, Caracas defiende que el vigente Acuerdo de Ginebra de 1966 reconoce las demandas venezolanas de que el laudo fue un supuesto arreglo político entre los británicos y el jurista ruso Friedrich Martens, que formaba parte del tribunal y cuyo voto fue decisivo para el fallo.

Rodríguez ha asegurado que Reino Unido "nunca tuvo título sobre" el Esequibo, ni así Guyana, quien "pretende forjarlo artificialmente con este proceso engañoso". "La verdad del laudo y su naturaleza engañosa ponen de relieve la intención de Guyana y de quienes la impulsaron a esta acción temeraria de malponer y erosionar el prestigio de esta corte. ¿Cómo pueden pretender que esta corte manche su historia con una sentencia en que reviva, valide y legitime semejante fraude judicial colonial?", ha declarado.

La mandataria venezolana ha denunciado que las autoridades del país vecino piden al CIJ "ordenar la destrucción de mapas, prohibir la enseñanza de la historia, acabar con los símbolos y arrancar la Guayana Esequiba del corazón de los venezolanos". "Se trata de borrar la memoria de un pueblo para anular su futuro. Aniquilar la historia nunca, nunca dará sustento al despojo", ha agregado.

Asimismo, ha acusado a Guyana de "socavar" el proceso de negociación para poner fin a la disputa al llevar el caso a la CIJ. "En un momento en que los mecanismos previstos en el Acuerdo de Ginebra seguían plenamente vigentes, Guyana optó unilateralmente por trasladar la controversia del ámbito de la negociación a la de la resolución judicial, en abierta violación jurídico acordado", ha explicado.

Rodríguez ha considerado que esta decisión "no fue inocente" y la ha achacado al hallazgo de petróleo en la zona en 2015. "Guyana en consecuencia dejó de actuar de buena fe y mantuvo una silenciosa intención de zafarse del cumplimiento del Acuerdo de Ginebra", ha asegurado.

Por otra parte, ha defendido "sólo una solución política y negociada" para poner fin a la disputa territorial, recalcando que este tribunal "fue creado para resolver conflictos, no para alentarlos". "Venezuela no podrá avalar la violación del Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional. Validar una sentencia que pretenda desconocer un instrumento jurídico en vigor y depositado debidamente en las Naciones Unidas iría contra el orden jurídico internacional", ha señalado, al considerar esta postura como "un acto de defensa inamovible de los derechos de Venezuela, de la legalidad internacional y de la integridad de esta Corte".

DEFIENDE LA SOBERANÍA DE VENEZUELA ANTE TRUMP

La presidenta venezolana ha defendido la soberanía del país latinoamericano en declaraciones a la prensa al término de su comparecencia ante la CIJ. Preguntada por las últimas palabras de su homólogo estadounidense, Donald Trump, bromeando sobre convertir a Venezuela en el estado 51 del país norteamericano, Rodríguez ha señalado que "si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia (...) que es una historia de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre".

"El presidente Trump sabe (que) hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación. Ese es el curso y ese es el camino. Venezuela ciertamente es el país que tiene las reservas más grandes de petróleo del planeta y una también de las más grandes de gas. El camino es la cooperación para el entendimiento entre los países", ha remachado.