Delcy Rodríguez adelanta la Navidad en Venezuela para impulsar la economía

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de archivo. - PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha adelantado este viernes la Navidad en el país, que comenzará el próximo 1 de noviembre, para impulsar la economía y el impacto de estas fiestas sobre el consumo y la actividad económica del país caribeño.

El anuncio ha tenido lugar durante un acto público en Caracas, la capital, poco después de que se conocieran los nuevos cargos de tortura presentados por la Fiscalía de Estados Unidos contra el presidente del país, Nicolás Maduro, y su mujer Cilia Flores, ambos encarcelados en suelo estadounidense y sobre los que Rodríguez no se ha pronunciado.

La mandataria venezolana ha indicado que este cambio "busca lograr un impacto positivo de cara a finales de año y mejorar el "ánimo de la población". "Anuncio que el primero de noviembre arranca la Navidad. Porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas", ha destacado la jefa de Estado interina.

Delcy Rodríguez ha instado al empresariado a seguir sumando esfuerzos para garantizar el desarrollo y la estabilidad de la "potencia de Venezuela", en un marco de "consenso" que "logrará consolidar los trimestres de crecimiento continuo que viene registrando la economía nacional".