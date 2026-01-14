Delcy Rodríguez adelanta nuevas excarcelaciones "para consolidar un nuevo momento político" en Venezuela

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Europa Press/Contacto/Wei Neiruilaquanguodaibiaoda

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha adelantado este miércoles que continuará con el proceso de excarcelaciones "para consolidar un nuevo momento político", tras cifrar en más de 400 las personas liberadas, a pesar de que la ONG Foro Penal ha confirmado únicamente 72 de las informadas.

"Seguimos evaluando casos y avanzando en el proceso de excarcelaciones iniciado por el presidente, Nicolás Maduro, en 2025 para consolidar un nuevo momento político que permita la convivencia, reconocimiento y respeto entre venezolanos, con cumplimiento de la ley", ha expresado en redes sociales.

El anuncio de Rodríguez ha llegado después de haberse reunido en el Palacio de Miraflores con el presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez, y con el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Desde allí, han realizado declaraciones a la prensa en las que la presidenta encargada ha hecho hincapié en que este proceso "se mantiene abierto" para dejar claro su mensaje de "abrirse" al "entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica, pero con respeto hacia el otro y hacia los Derechos Humanos".

También ha precisado que "están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, delitos relacionados con el odio, la violencia y la intolerancia", mientras que quedan excluidos delitos graves como homicidio o narcotráfico.

