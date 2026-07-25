Delcy Rodríguez anuncia un "plan maestro" para la reconstrucción "integral" de Venezuela

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Decly Rodríguez, ha anunciado este sábado la ejecución de un "plan maestro" para la reconstrucción "integral" de Venezuela, dirigido especialmente a la atención prioritaria de las zonas más afectadas por el doble terremoto y la restitución "urgente" de los servicios públicos y la economía.

"El doble terremoto nos ha convocado al trabajo incansable para recuperar el estado La Guaira, El Junquito y las zonas afectadas en Aragua, Falcón, Carabobo y Yaracuy. Pero yo he llamado también a la reconstrucción espiritual de Venezuela", ha afirmado Rodríguez en un acto de conmemoración militar por el Día de la Armada.

De esta manera, la presidenta encargada ha enfatizado que la prioridad de las acciones gubernamentales se concentrará en las poblaciones más vulnerables y en la atención inmediata a las víctimas de los sismos.

"Es un plan maestro que debe guiar la atención de quienes más lo necesitan y, en este caso específico, acelerar de forma urgente la construcción de viviendas para quienes fueron víctimas directas del terremoto, así como recuperar los servicios públicos", ha añadido.

Asimismo, la mandataria venezolana ha subrayado la necesidad de superar los efectos acarreados por el bloqueo económico mediante un enfoque que priorice tanto el "desarrollo humano" como la "infraestructura".

"Recuperarla de palmo a palmo con un plan bien estructurado, que signifique también la recuperación humana en la educación y en el trabajo; no solo la infraestructura, sino un plan maestro que sea integral", ha concluido.

Las autoridades de Venezuela han actualizado este sábado el balance de víctimas a causa de los terremotos de magnitud superior a siete en la escala de Richter registrados el 24 de junio en el país, una cifra que ha aumentado hasta situarse por encima de los 5.500 muertos y los 16.740 heridos.