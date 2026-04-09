Delcy Rodríguez anuncia una subida salarial para mayo y prevé más "conforme Venezuela goce de más recursos"

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - PRESIDENCIA DE VENEZUELA EN TELEGRAM - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este miércoles una subida salarial "responsable" a partir del próximo mes de mayo y ha previsto subsiguientes aumentos "conforme Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad" de esta medida.

"El primero de mayo haremos un incremento responsable. Conforme Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial, seguiremos avanzando por ese camino", ha anunciado la mandataria en declaraciones recogidas por la oficina de Prensa Presidencial.

Con todo, cada una de estas subidas deberá contar con fuentes de financiación sólidas para evitar distorsiones inflacionarias similares a otras del pasado, según ha indicado Rodríguez, que ha mantenido que, en la medida en la que los recursos públicos sigan aumentando, se seguirá avanzando en la mejora de los ingresos de trabajadores y también perceptores de pensiones.

Sin embargo, no ha sido la única medida económica anunciada por la mandataria, que también ha anunciado la conformación de un Consejo Nacional de Economía Productiva para crear "un nuevo modelo tributario de consenso entre todos los sectores económicos del país", así como la constitución de una Comisión para la evaluación de "la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado".

A este respecto, la presidenta encargada ha rechazado "la privatización, por ejemplo, de Petróleos de Venezuela" (PDVSA), como sugiriera semanas atrás la opositora venezolana María Corina Machado, y también ha declarado que los activos y recursos bloqueados en el extranjero que vayan regresando a las autoridades venezolanas se destinarán a impulsar las industrias energética y minera.