La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, junto al presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez - Europa Press/Contacto/Marco Salgado

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado este miércoles que está abordando, "sin temor alguno", las diferencias de las autoridades venezolanas con la Administración de Donald Trump, destacando para ello la vía diplomática.

"Nosotros estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, por la vía de la diplomacia", ha declarado durante un encuentro con gobernadores y alcaldes en la capital venezolana, Caracas.

Durante su comparecencia, la dirigente venezolana ha hecho un llamamiento a los presentes "a que en unidad trabajemos por la verdadera democratización de la política con respeto, sin darle la espalda a la patria", incidiendo en que "el único interés sea el pueblo venezolano, nuestra independencia y nuestra soberanía".

Al hilo, ha acusado a la oposición de ser "muy vasallos de los poderes externos al país, que no están pensando en los intereses internos". "El extremismo lleva a la muerte, a la destrucción y al sufrimiento. ¿A dónde nos ha llevado el extremismo?, al bloqueo económico, a la invasión, al ataque militar. Aspectos positivos del extremismo no lo vamos a encontrar", ha señalado.

Rodríguez aseguró la semana pasada que "si algún día" tuviera que ir a Washington en calidad de presidenta encargada lo haría "de pie, no arrastrada". "Lo haré con la bandera tricolor, con el 'gloria al bravo pueblo' marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca reptando ni arrastrándose. Es lo que corresponde como venezolano o venezolana", expresó durante el mensaje anual a la nación ante la Asamblea Nacional.

El presidente de Estados Unidos ha reivindicado la cooperación con las nuevas autoridades venezolanas tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, asegurando que al país latinoamericano "le va a ir fantásticamente" bajo la gestión estadounidense, sin que haya trascendido de momento qué plazos maneja para una transición democrática ni una fecha para una posible visita a la Casa Blanca por parte de Rodríguez, que sigue sancionada por el país norteamericano.