Venezuela.- Delcy Rodríguez asegura que el número de excarcelados superará los 500 "en las próximas horas"

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha apuntado este viernes que el número de personas que serán excarceladas "en las próximas horas" rondará finalmente las 500, una cifra que supera las 300 liberaciones anunciadas días atrás por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Rodríguez ha señalado que este incremento responde a las revisiones realizadas entre las distintas instancias del sistema judicial y ha defendido que estas medias representan "buenas noticias" para el país.

No obstante, la mandataria ha pedido que las excarcelaciones sean asumidas "con madurez", "con respeto", y desde "un punto de vista constructivo", en el marco de lo que ha definido como "el renacer de Venezuela". En este sentido, ha defendido también la necesidad de avanzar hacia "la convivencia y la paz" mediante una "transformación cultural de la sociedad".

Según ha detallado, en los 63 días hábiles de vigencia de la norma, se han registrado 8.740 beneficiarios. De ellos, 314 eran personas privadas de libertad que han obtenido la libertad plena, mientras que otras 8.426 personas --sometidas previamente a medidas cautelares-- han quedado también exentas de restricciones judiciales.

Así las cosas, Rodríguez ha subrayado que antes de la entrada en vigor de la norma ya habían sido excarceladas 885 personas (el pasado 20 de febrero). De acuerdo con todas las medidas aplicadas desde enero, ha indicado, el total de liberaciones ascendería a 1.594.

La presidenta encargada ha apuntado asimismo que la Comisión de Revolución Judicial contabiliza 3.630 liberaciones vinculadas a casos de retardo procesal y otros aspectos susceptibles de corrección dentro del sistema penal, una cifra que, según dijo, supera el total registrado durante todo 2025.

La dirigente venezolana ha aprovechado la ocasión para confirmar que el próximo 1 de junio arrancará una consulta nacional orientada a impulsar una refiera integral del sistema de justicia penal.

MÁS DE 12.000 SOLICITUDES

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha señalado que más de 12.000 personas han solicitado acogerse a la Ley de Amnistía y que "casi 9.000 personas han sido sujetas de la protección derivada de esa ley".

A este respecto, el dirigente parlamentario ha explicado que en la revisión de los expedientes también han participado familiares de los detenidos y recalcó que "la consulta también es con los familiares de las personas que están privados de libertad".

Además, ha ofrecido la colaboración del Parlamento en el proceso de reforma judicial y ha garantizado que la Asamblea Nacional trabajará en la elaboración de leyes que permitan "acompañar y colaborar con el Estado en la protección de las ciudadanas y de los ciudadanos".

Por último, Rodríguez ha defendido las recientes modificaciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que contemplan la ampliación del número de magistrados a 22 y el incremento de las salas del alto tribunal a cinco, con el objetivo de agilizar los procedimientos y reducir el retardo procesal.