Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Marco Salgado - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destacado este domingo que "más de 8.000" personas se han beneficiado de la ley de amnistía aprobada el pasado 20 de febrero bajo su Administración, en el marco de, ha asegurado, la apertura de un "camino" hacia el "reencuentro nacional".

"A través de la ley de amnistía, más de 8.000 venezolanos han sido beneficiados, mientras que el programa de convivencia y paz integra y atiende a todos los sectores nacionales", ha recalcado la mandataria interina en un vídeo publicado en sus redes sociales con motivo de sus 100 días al frente del país.

Tras defender que "la paz no es un discurso" sino algo que "se construye todos los días con reconciliación, reconocimiento mutuo y tolerancia", Rodríguez ha avanzado que Venezuela "entra en una nueva etapa con reglas claras para atraer inversión, tecnología, desarrollo productivo y creación de nuevos empleos".

"Abrimos nuestras puertas al mundo con la certeza de que podemos avanzar sin renunciar jamás a la soberanía sobre nuestros recursos", ha subrayado la jefa del Ejecutivo venezolano agregando, a renglón seguido, que "hoy" la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) "produce 1.1 millones de barriles diarios".

En esa línea, la nueva inquilina de Miraflores ha manifestado su intención de "recuperar inmediatamente este mes el nivel de producción petrolera" que tenía su país "en diciembre del año 2025", el cual, ha lamentado, se vio "perturbado por el bloqueo contra Venezuela", sin hacer alusión a la intervención militar ejecutada por Estados Unidos a primeros de 2026, que se saldó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, así como con la muerte de más de un centenar de personas.

"Hoy Venezuela vuelve a levantarse con fuerza propia, con su rol en el mercado energético global", ha enfatizado asegurando que estos cien días "no son un punto de llegada" sino "el inicio de una nueva etapa" para "recuperar la esperanza" y "alentar la confianza", al tiempo que se "garantiza el futuro" de la juventud del país.

MEDIDAS "COERCITIVAS" CONTRA EL DESARROLLO

Este domingo, Rodríguez ha participado en la Gran Peregrinación Nacional "Unidos por una Venezuela sin sanciones y en paz" en la cual ha denunciado que las "medidas coercitivas unilaterales impiden el desarrollo" de la ciudadanía de su país.

"Cada medida coercitiva unilateral, 1.081 vigentes, es una medida que impide el desarrollo del pueblo venezolano", ha advertido tras un encuentro con trabajadores del sector de los hidrocarburos en el estado de Zulia, en el noroeste del país.

En el marco de esta "gran peregrinación" en aras del "cese del bloqueo y las sanciones", la cual ha comenzado este domingo, 19 de abril, y culminará en Caracas, capital del país, el 1 de mayo, la presidenta encargada ha explicado que las restricciones financieras y comerciales afectan directamente a la calidad de vida y estabilidad financiera de las familias del país, así como ha insistido en que el bloqueo "es una medida que atenta contra la economía" y "contra el ingreso de los trabajadores".

Finalmente, Rodríguez ha instado a todos los sectores sociales a apostar por la colaboración colectiva, al tiempo que ha llamado a "marchar", "orar" y "cantar todos juntos por una Venezuela libre de sanciones".