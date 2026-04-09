Venezuela.- Delcy Rodríguez convoca una "gran" peregrinación para pedir el cese del bloqueo y sanciones contra Venezuela

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Wei Neiruilaquanguodaibiaoda

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha convocado este miércoles una "gran peregrinación" que dará comienzo el 19 de abril y terminará el 1 de mayo en Caracas, capital venezolana, en aras de luchar "en conjunto" para que "cese el bloqueo y las sanciones" contra su país.

"Quiero convocar a todos los sectores políticos a dejar de lado las diferencias y nos sumemos a una gran peregrinación para luchar en conjunto", ha clamado Rodríguez en un discurso dirigido a la nación venezolana, retransmitido por el canal VTV, en el cual ha avanzado que será la misma cúpula dirigente actual la que se ponga "al frente" de la marcha.

En esa línea, tras reivindicar la importancia de que Venezuela esté "definitivamente libre de bloqueos y de sanciones", la mandataria interina ha considerado que hoy, el pueblo venezolano quiere "recuperar el tiempo perdido" y el "nivel de vida" que concibió el expresidente Hugo Chávez (1954-2013) con su sistema de protección social", a la par que ha pedido corregir y "no repetir" los "errores propios del pasado".

Por otra parte, Rodríguez ha anunciado la creación de una Comisión para el Diálogo Laboral, en plenas protestas de trabajadores que reivindican aumentos salariales; a la par que ha dispuesto la instalación "inmediata" del Consejo Nacional de Economía para recibir propuestas en el orden de un nuevo modelo tributario para el país.

En ese mismo discurso, la presidenta encargada ha anunciado una subida salarial "responsable" a partir del próximo mes de mayo y ha previsto subsiguientes aumentos "conforme Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad" de esta medida.

Con relación a las sanciones, cabe recordar que, recientemente, el Gobierno de Estados Unidos ha levantado una gran parte de las restricciones impuestas contra Rodríguez, en medio del acercamiento con las nuevas autoridades del país latinoamericano tras la captura en una intervención militar, el pasado mes de enero, del presidente venezolano, Nicolás Maduro.