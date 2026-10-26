Delcy Rodríguez se distancia del "show" del regreso de Machado y descarta que haya persecución política

Archivo - Delcy Rodriguez - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reprochado el "show" del regreso de la líder opositora María Corina Machado, de regreso en el país este domingo después de once meses en el extranjero, y ha apelado al diálogo político ya en marcha con la oposición

"Me es indiferente", ha respondido Rodríguez en declaraciones a la prensa al ser interrogada por cómo ha regresado Machado a Venezuela. "Podía evitarse el show. Alejémonos del show y concentrémonos en que la política se haga muy seria", ha argumentado.

La dirigente venezolana ha recordado que "muchas personas beneficiarias de la ley de amnistía han podido entrar por las nuevas estructuras transitorias de los aeropuertos", aunque no ha confirmado que haya sido así como ha vuelto Machado a territorio venezolano.

Rodríguez ha reprochado a Machado, sin mencionar en ningún momento su nombre, que haya "hecho daño a Venezuela" y que "pidió sanciones, agresiones externas". Por ello espera que estas personas "tengan algo de arrepentimiento". "Quizá haya arrepentimiento, remordimiento y pueda aportar algo al país", ha argüido.

Al ser interrogada por la persecución política, Rodríguez ha respondido con vehemencia que ella fue "perseguida política junto a mi familia". "No hay persecución política en Venezuela", ha remachado.

La dirigente venezolana ha apelado además al diálogo político en marcha para lograr "un proceso profundo de transformación" del país y ha destacado que en el mismo participan la diputada de la Asamblea Nacional de 2015 --controlada por la oposición-- Dinorah Figuera y el actual presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, que ha propiciado hasta el momento tres sesiones en las que se han abordado las reformas políticas y fórmulas para "recuperar el oro" para "ponerlo al servicio del desarrollo nacional".

Por último, Rodríguez ha felicitado al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. "Brasil dio una lección de que no se imponen ni los extremismos ni los fanatismos de ningún tipo", ha apuntado.