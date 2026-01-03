Venezuela.- Delcy Rodríguez exige a EEUU la liberación inmediata de Maduro y Flores

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez - GOBIERNO DE VENEZUELA

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido la "liberación inmediata" del presidente del país, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, apresados por Estados Unidos en una incursión militar realizada la pasada noche en Caracas.

"Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores", ha afirmado Rodríguez durante una reunión del Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela retransmitido por la televisión pública venezolana. Rodríguez ha subrayado que Maduro es el "único presidente de Venezuela".

La 'número dos' del Gobierno venezolano ha destacado que el propio Maduro pidió que si le ocurría algo la respuesta fuera la movilización popular. "Él advirtió, si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada y desplegada en todo el territorio nacional, organismos de seguridad ciudadana activado", ha planteado.

Rodríguez ha destacado que "por herencia somos como hijos e hijas de Simón Bolívar" y "por herencia tenemos el deber sagrado de resguardar como es nuestra independencia".

Además, ha puesto en valor que "la comunidad internacional ha sumado y elevado sus voces de apoyo a Venezuela desde China, Rusia, América Latina, el Caribe, África, Asia,...".

El Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela ha aprobado el decreto de declaración de Conmoción Externa que había sido previamente firmado por Maduro para trasladarlo para su validación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual Rodríguez espera se produzca en las próximas horas.

"Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos", ha argumentado.

En el Consejo han participado los jefes de los principales organismos públicos venezolanos, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el ministro del Interior, Diosdado Cabello, o el ministro de Asuntos Exteriores, Yván Gil.