Delcy Rodríguez insiste en la retirada del bloqueo de EEUU sobre Venezuela: "Llegó el momento"

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez. - Tian Rui / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha insistido en la importancia de que se retire cuanto antes el bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Venezuela y ha afirmado que "llegó el momento", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la "unidad" de la población venezolana.

Así, ha vuelto a dirigirse al presidente estadounidense, Donald Trump, y ha asegurado que este "debe levantar el bloqueo contra Venezuela", unas declaraciones con las que trata de presionar a Washington a medida que se consolida el nuevo marco de relaciones bilaterales tras la intervención militar estadounidense del pasado mes de enero, que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores.

"Como pueblo unido tiene que acabarse ya el bloqueo contra Venezuela, deben levantarse las sanciones contra Venezuela", ha recalcado, al tiempo que ha exigido que se "ponga fin a las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el país".

Rodríguez, que se ha dirigido a una multitud durante una jornada de organización de la Consulta Popular prevista para el 8 de marzo en el estado de Sucre, en el norte del país, ha pedido "confiar en la relación pacífica con el mundo", al tiempo que ha enviado un mensaje directo a Trump, al que solicita el fin del bloqueo económico.

"El pueblo de Venezuela lo merece, ya basta de bloqueo", ha aclarado Rodríguez, que ha acusado a "sectores de ultraderecha" de "promover medidas coercitivas e invasiones contra la nación". "Ya basta de bloqueo, ya basta de esa clase apátrida que pidió sanciones, que pidió bombardeo, que pidió invasión", ha dicho.

En este sentido, Rodríguez ha subrayado la importancia del "encuentro y la convivencia democrática". "Llegó el momento de sanar, llegó el momento de que Venezuela levante su mano sanadora", ha añadido. Por eso, ha llamado a la "convicción, la conciencia y el poder popular consolidado".

"Venezuela debe dar un paso adelante en el encuentro y la convivencia democrática, es el momento de sanar heridas que ha dejado el extremismo en el país", ha sostenido.

La petición de Rodríguez se produce en un momento de progresivo aperturismo desde Estados Unidos hacia Venezuela, particularmente en el ámbito energético, donde Trump se ha propuesto revitalizar la industria petrolera venezolana y ya comercia con hidrocarburos de este país.

Con todo, otras restricciones siguen en pie, como el impedimento que el Departamento del Tesoro norteamericano ha mantenido impidiendo al Ejecutivo venezolano pagar la representación legal de Nicolás Maduro, como lamentó en la víspera su abogado en el juicio que afronta en Nueva York por cargos relacionados con su supuesto papel en actividades de narcotráfico, acusaciones de las que se ha declarado no culpable.