Venezuela.- Delcy Rodríguez invita a EEUU "a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación"

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reivindicado este domingo el "derecho a la paz" y a la "soberanía" de Venezuela en el primer comunicado que firma como "presidenta encargada" del país, un texto en el que ha invitado a Estados Unidos "a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación" tras la incursión y captura de Nicolás Maduro por parte de la Administración de Donald Trump.

A través de su canal de Telegram, Rodríguez ha descrito como "prioritario" para el Ejecutivo venezolano el alcanzar unas relaciones internacionales "equilibradas y respetuosas", tanto con Estados Unidos como con el resto de países de la región, y basadas "en la igualdad soberana y la no injerencia".

Asimismo, ha invitado al Gobierno de Estados Unidos "a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera".

"Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra", ha manifestado Rodríguez, argumentando que "ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento".

"Esa es la Venezuela en la que creo (...). Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos", ha subrayado, antes de concluir reclamando que "Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro".

Tras la incursión militar estadounidense y la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación que también incluyó una serie de bombardeos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó este sábado que Rodríguez asumiera la jefatura del Estado, un nombramiento que ha sido respaldado por las Fuerzas Armadas de la mano del ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López.

En este contexto, apenas unas horas antes, Trump ha advertido a la dirigente venezolana que "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto", señalando que no tolerará el "rechazo desafiante" de Rodríguez a la citada intervención militar estadounidense. Mientras, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha anticipado "más cooperación" con Washington por parte del Ejecutivo venezolano restante.