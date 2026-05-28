Delcy Rodríguez llama a la comunidad internacional a no tener "miedo" a una Venezuela "sin sanciones"

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, ha hecho un llamamiento este miércoles a la comunidad internacional para que no tenga "miedo" a una Venezuela "sin sanciones", al tiempo que ha remarcado que Caracas no descansará en su agenda diplomática con Estados Unidos, con Europa u otros gobiernos que se hayan sumado a sancionar a su país.

"No le tengan miedo a una Venezuela desbloqueada, no le tengan miedo a una Venezuela sin sanción, porque el pueblo venezolano en su historia lo que ha demostrado es amistad con otros pueblos, es cooperación con otros pueblos, es apoyo. Cuando otros pueblos han necesitado de nuestro país, ahí ha estado el pueblo de Venezuela de primero", ha enfatizado Rodríguez en un encuentro realizado en la sede de Industria Venezolana de la Yuca (Inveyuca), ubicada en el estado de Anzoátegui, en el noreste del país.

Así, tras recalcar la frase "No le tengan miedo a Venezuela, cese al miedo contra Venezuela", la mandataria interina ha urgido a los presentes en el acto a que se sumen a la Peregrinación Nacional por una Venezuela sin Sanciones y en Paz, además de orientar todos los esfuerzos para que la "lucha" en pro del "cese del bloqueo económico contra Venezuela llegue a donde tenga que llegar".

Finalmente, Rodríguez ha abogado por la unidad de la sociedad a fin de sumar "todos" los corazones de la ciudadanía y "garantizar" así la paz y la tranquilidad en el territorio nacional.

Cabe señalar que fue a comienzos del presente mes de mayo cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó de la concesión de una licencia que permitiría a algunas entidades legales asesorar al Gobierno venezolano y a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) sobre una posible reestructuración de su deuda, en el marco de un progresivo levantamiento de sanciones a lo largo de los últimos meses que, no obstante, no parece suficiente a ojos del Ejecutivo de Rodríguez.