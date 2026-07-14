La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Prensa Presidencial de Venezuela

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha nombrado este martes a Johann Álvarez, otrora ministro de Comercio Exterior, como nuevo encargado de negocios del país caribeño en Estados Unidos a medida que las partes apuestan por una "etapa de diálogo" tras la operación militar estadounidense en enero en Caracas para capturar al presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores.

"Informo que he decidido designar a Johann Álvarez Márquez como nuevo encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos con la misión de representar los intereses de nuestro país y avanzar en esta nueva etapa de diálogo, cooperación y respeto mutuo, promoviendo una relación basada en el Derecho Internacional y el entendimiento entre ambas naciones", ha afirmado la mandataria encargada en declaraciones recogidas por la cadena estatal venezolana VTV.

En este sentido, ha dicho "confiar en su profesionalismo" y ha expresado que está "segura de que asumirá esta responsabilidad con un profundo compromiso en la defensa de los intereses del pueblo venezolano".

Su nombramiento llega a medida que Delcy Rodríguez introduce cambios en el Gobierno del país, justo después de haber designado al hasta ahora encargado de negocios en Estados Unidos, Félix Plasencia, como ministro de Exteriores del país en sustitución a Yván Gil, que pasará a ser responsable de la cartera de Ciencia y Tecnología.