Delcy Rodríguez recibe en Caracas a las misiones diplomáticas de la UE, Reino Unido y Suiza

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez - Europa Press/Contacto/Wei Neiruilaquanguodaibiaoda

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha mostrado su disposición a "avanzar en una agenda nueva" con la Unión Europea, Reino Unido y Suiza, en una reunión mantenida este lunes en Caracas con sus responsables de misión en el país latinoamericano.

"En el marco del respeto, en el marco de la igualdad de los estados, nosotros estamos dispuestos a avanzar en una agenda nueva, una agenda intensa de trabajo para el bienestar de ambos pueblos", ha declarado el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, que ha estado presente en el encuentro celebrado en el Palacio de Miraflores, la sede de la Presidencia de Venezuela.

La reunión, descrita como "franca y cordial" por Caracas, ha contado asimismo con la participación del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y del ministro del Interior, Diosdado Cabello, y en ella se ha abordado "estado de los vínculos bilaterales con el objetivo de fortalecer la cooperación en sectores estratégicos como energía, educación, ciencia e industria farmacéutica".

La cartera diplomática venezolana, que ha enmarcado la cita en la "nueva etapa de relaciones que se abre (...) y que persigue avanzar en un diálogo productivo y cooperativo (...) para el bienestar común", ha aprovechado el encuentro para denunciar ante los representantes extranjeros "las violaciones a la soberanía y al Derecho Internacional que culminaron con el secuestro del presidente constitucional", Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, en el ataque efectuado por Estados Unidos.

Este mismo lunes, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha declarado en rueda de prensa que "pretendemos elevar el nivel de representación (en Venezuela), que hasta ahora ha recaído en el encargado de negocios, al rango de embajador", un anuncio realizado tras la excarcelación de varios presos italianos por parte de Caracas.