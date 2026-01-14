Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una comparecencia ante la ONU en 2019, cuando era 'número dos' del Gobierno venezolano - Europa Press/Contacto/Li Muzi - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha activado este martes su actividad en la red social X, después más de un año de bloqueo de la plataforma propiedad de Elon Musk ordenado por Nicolás Maduro.

"Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", ha manifestado en su perfil.

Horas antes, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha anunciado asimismo en su cuenta que "vamos a retomar esta vía para comunicarnos". "Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país", ha señalado antes de asegurar que "nosotros venceremos".

Maduro, que permanece detenido desde hace más de una semana en Nueva York, bloqueó la red social X en agosto de 2024, poco días después de los comicios presidenciales de julio en los que afirmó alzarse con la victoria, si bien la oposición y gran parte de la comunidad internacional han cuestionado este resultado, mientras que han dado como ganador de las elecciones al opositor Edmundo González.

El mandatario venezolano acusó entonces a Musk de "incitar al odio, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento entre venezolanos", después de que el multimillonario afirmara que el dirigente "no es un buen tipo" y que el país sudamericano "se merece algo mucho mejor", si bien ya habían protagonizado enfrentamientos verbales en anteriores ocasiones.