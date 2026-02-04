Delcy Rodríguez reivindica su mandato en Venezuela tras un mes desde la captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Europa Press/Contacto/Marco Salgado

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reivindicado este martes su gestión al frente del país en un discurso a la nación cuando se cumple un mes desde la captura de su predecesor, Nicolás Maduro, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas que se saldó con un centenar de muertos y que ha abierto una nueva página en las relaciones entre los dos países.

Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez ha reclamado la construcción de un "espacio para el encuentro, (la) convivencia democrática y por la paz" a raíz de su investidura presidencial, que tuvo lugar días después de la detención de Maduro, y ha justificado su nombramiento por "un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia donde dictó la encargaduría de la Presidencia, la que recayó en mi persona, por ser la vicepresidenta ejecutiva de Maduro".

La dirigente venezolana ha destacado que desde entonces "se ha activado un diálogo político que lleva el presidente de la Asamblea Nacional, (su hermano) Jorge Rodríguez; se ha activado la Comisión de la Revolución por el Sistema de Justicia en Venezuela" y ha sacado pecho de la ley de amnistía, anunciada el pasado sábado, y en la que está "trabajando intensamente", en medio de la ola de excarcelaciones desde el pasado 8 de enero que las ONG cifran ya en unas 700 personas.

"¿Qué buscamos? Que el Parlamento venezolano y el Ejecutivo, (que) son poderes distintos, podamos confluir por Venezuela, por el desarrollo, la felicidad, la soberanía, la independencia de Venezuela, donde todos los poderes públicos estén activados en las virtudes de la República Venezolana", ha agregado, antes de manifestar que "estamos encaminados" a legislar para "favorecer a nuestro país y a nuestro pueblo".

Asimismo, la presidenta interina ha destacado la aprobación por "unanimidad" de la ley de hidrocarburos en un nuevo Parlamento, incluidas "las voces disidentes diversas, plurales, del diálogo político en Venezuela". "Es la Venezuela que en unión, que en cohesión nacional, busca el desarrollo y la felicidad del pueblo venezolano", ha recalcado.

En este sentido, ha asegurado que esta reforma que abre la puerta a las exportaciones de petróleo está basada en "modelos de gestión exitosos (...) aprobados por el presidente Nicolás Maduro en el marco de un bloqueo criminal, un bloqueo económico" contra el país latinoamericano. "Quieren seguridad jurídica que se los está brindando hoy esta ley orgánica de hidrocarburos", ha puntualizado.

Rodríguez se ha referido también a las nuevas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, defendiendo que la "divergencia" con este debe abordarse "de manera diplomática por el diálogo político". "En estos días he sostenido conversaciones telefónicas con el presidente, Donald Trump, con el secretario de Estado, Marco Rubio, y ese debe ser el camino, el respeto, el respeto a la legalidad internacional", ha señalado.

Así, ha abogado por "construir una agenda de trabajo desde nuestras diferencias" pese al "reto" que supone porque "nuestras relaciones han tenido altibajos". La mandataria ha recordado sus palabras tras el ataque del 3 de enero, que calificó como "una macha" en las relaciones entre Washington y Caracas, por lo que ha defendido que "tenemos que trabajar con esfuerzo, con respeto para superar nuestra diferencia".

"Hoy nosotros hemos visto una gran marcha en apoyo a la libertad del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente (la primera dama, Cilia Flores) que fueron secuestrados esa madrugada del 3 de enero", ha afirmado, reiterando que "el país está en calma, está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: la libertad" de Maduro y su esposa.