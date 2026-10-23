Delcy Rodríguez se reúne en Miraflores con la jefa negociadora de la oposición

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda a la coordinadora por parte de la Asamblea Nacional de 2015 para la Mesa de diálogo, Dinorah Figuera, en el Palacio de Miraflores, en Caracas. - PRESIDENCIA DE VENEZUELA

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido en el Palacio de Miraflores a los jefes negociadores del Gobierno y de la oposición para hacer balance del tercer ciclo de diálogos, un proceso que ha recibido el respaldo expreso de Estados Unidos tras constatar "resultados tangibles" en el camino hacia la democratización y estabilización del país.

Según ha informado la Presidencia venezolana a través de un comunicado, Rodríguez se ha reunido con el jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, y con la coordinadora por parte de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera. El encuentro ha servido para revisar los acuerdos alcanzados tras seis jornadas de trabajo estructuradas en dos sesiones plenarias y quince reuniones, dando continuidad a una agenda institucional orientada a la "estabilidad política de la Nación".

Entre los pactos sellados en esta tercera ronda destacan el compromiso para iniciar una revisión profunda de las inhabilitaciones políticas que impiden a dirigentes opositores presentarse a las elecciones, así como la conformación de una delegación paritaria para gestionar la recuperación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, cuyos fondos se destinarán a las víctimas del reciente doble terremoto.

RESPALDO DE ESTADOS UNIDOS

En paralelo al encuentro en Miraflores, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido un comunicado dando la bienvenida a la conclusión de esta fase de conversaciones. El portavoz de la diplomacia estadounidense, Thomas Pigott, ha subrayado que este proceso liderado por los venezolanos sigue "fortaleciendo las instituciones democráticas, ampliando las libertades políticas y sentando las bases para unas elecciones libres, justas y creíbles".

Washington ha puesto en valor logros concretos de esta ronda, como el acuerdo para revisar "leyes represivas", los avances para reformar la Ley contra el Odio y el progreso en la reconstrucción de un Tribunal Supremo independiente, que actualmente avanza en la selección de 32 nuevos jueces. Además, Estados Unidos ha destacado el fortalecimiento de la libertad de prensa mediante la restauración del acceso a más de 70 páginas web que permanecían bloqueadas.

En el ámbito de los Derechos Humanos, la Administración estadounidense ha valorado positivamente que el Gobierno interino haya liberado a un "número significativo" de presos políticos desde el inicio del proceso de reconciliación, sumando más de 1.000 excarcelaciones desde la 'Operación Resolución Absoluta' (que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado enero). No obstante, el Departamento de Estado ha reiterado su petición de "liberación inmediata" para todos los reclusos que permanecen detenidos por motivos políticos.

El comunicado reafirma el apoyo incondicional de la Administración de Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, a la figura de Dinorah Figuera y a la hoja de ruta establecida. Este espaldarazo de la Casa Blanca a la vía negociadora actual contrasta con la situación de la también líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien recientemente denunció haber sido excluida de las conversaciones de Caracas ante la preferencia de Washington por estabilizar el país bajo el actual esquema institucional.