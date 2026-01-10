Delcy Rodríguez subraya que existe un gobierno constitucional y "no hay incertidumbre"

Manifestación pidiendo la vuelta de Nicolás Maduro - GOBIERNO DE VENEZUELA

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destacado este sábado que en el país existe un gobierno constitucional y que "no hay incertidumbre" a pesar de la captura hace una semana del presidente Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

"¿Quién dirige al pueblo venezolano? El Poder Popular es quien gobierna a Venezuela, el Poder Popular y su gobierno constitucional, así que aquí no hay duda, aquí no hay niveles de incertidumbre!", ha resaltado Rodríguez durante un acto en la Comuna 4 de Febrero de Sucre, en el estado de Miranda.

"Aquí manda el pueblo venezolano y hay un gobierno, el gobierno del presidente Constitucional Nicolás Maduro y yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras dure su secuestro", ha añadido, según recoge la televisión pública venezolana, VTV.

Rodríguez ha subrayado que junto al pueblo han jurado rescatar a Maduro y a Cilia Flores. "No vamos a descansar y lo juramos hace un año. Cuando juramos con el presidente Maduro hace un año, un 10 de enero de 2025, y hoy 10 de enero, un año más tarde, estamos jurando por su libertad. ¡Los vamos a rescatar, claro que sí, claro que sí, con la unidad de nuestro pueblo los vamos a rescatar!. ¡Amén!", ha recalcado.

La presidenta encargada ha explicado que "estamos en lucha para que él regrese acá, a nuestra patria, a nuestra Venezuela amada, porque desde acá, las Comunas, los movimientos sociales y toda Venezuela están clamando para que ellos regresen, nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra primera combatiente Cilia Flores".

Rodríguez ha emplazado así a Estados Unidos a respetar la paz de Venezuela y de los pueblos del Caribe, zona de debe seguir siendo un territorio de paz.

Además ha prometido seguir "en acción social" con las siete líneas planteadas por Maduro: reforzar la democracia directa, planificación comunal, consolidar el gobierno comunal, economía comunal productiva, doctrina bolivariana en socialismo bolivariano, gobierno territorial integrado y seguridad y la defensa de la paz.

Este mismo sábado miles de personas han salido a manifestarse en distintas ciudades de Venezuela bajo el lema Gran Marcha por la liberación del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama, Cilia Flores. Las protestas se han sucedido en Trujillo, Nueva Esparta, Cojedes, Bolívar, Guárico o Caracas. La convocatoria también ha tenido eco en países como Italia, India, Reino Unido, Panamá, Austria, Noruega o España.

"Y tengamos claro, hermanos y hermanas, que la tarea de la unidad es una responsabilidad nuestra. Con la unidad mantenemos la paz. Y logrando la paz, la dirección institucional, seguiremos peleando el derecho que tenemos de que nos devuelvan al presidente Nicolás Maduro Moro, hijo de esta patria, hijo de Caracas, hijo de este pueblo, hijo de Chávez, electo democráticamente", ha destacado el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Pedro Infante, durante el acto en Caracas.