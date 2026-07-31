Venezuela.- Delcy Rodríguez ve la "apertura económica" de Venezuela como un "beneficio" para el país

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Prensa Presidencial de Venezuela - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que una "apertura económica" del país va en "beneficio" del pueblo y ha destacado la importancia de que se levanten "todas las medidas coercitivas unilaterales" impuestas.

Rodríguez ha asegurado que sigue trabajando para consolidar dicha apertura, "poniendo siempre como prioridad el bienestar ciudadano" de la población del país caribeño. Así lo ha manifestado durante una entrevista con la revista 'Time' en la que ha señalado que el plan del Gobierno es "preservar la estabilidad y el desarrollo de la sociedad".

"Mi estrategia actual y futura siempre ha sido garantizar la paz y la tranquilidad en el país: tranquilidad y bienestar social y económico", ha apuntado Rodríguez al ser preguntada sobre su postura en caso de que se produzca un cambio de Gobierno en Estados Unidos.

Rodríguez ha abogado así por consolidar una etapa en la que, según ha explicado, sean posible la "coexistencia pacífica", y ha reiterado que el nuevo marco político "debe darse sin la aplicación de sanciones" o medidas de restricción similares.

Además, ha abordado los aspectos clave de la agenda nacional e internacional, haciendo hincapié en temas fundamentales a nivel económico y político desde su llegada al cargo el pasado mes de enero a raíz de la operación militar desatada por Estados Unidos y que derivó en la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, encarcelados en territorio estadounidense a la espera de que se celebre el juicio en su contra.

No obstante, ha resaltado la necesidad de una transformación institucional al señalar que "tenemos que avanzar hacia una nueva era política". "Estamos trabajando para reintegrar al país en los mercados globales, diversificar la economía, atraer inversión extranjera a largo plazo y garantizar que la prosperidad de Venezuela ya no dependa de una sola materia prima", ha detallado.

En materia de seguridad, Rodríguez ha destacado que "existen oportunidades para la cooperación conjunta en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", algo "fundamental" para Caracas, por lo que ha hecho un llamamiento a mantener relaciones diplomáticas con terceros.

Por otra parte, ha aclarado que el país celebrará elecciones "Cuando esté listo". "Ese momento llegará cuando todos los actores políticos del país logren un entendimiento y podamos decirle a la nación que nosotros, como políticos, estamos listos", ha puntualizado.