Venezuela denuncia ante la comunidad internacional un derrame de hidrocarburos procedente de Trinidad y Tobago

Archivo - El ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil - Europa Press/Contacto/Tian Rui - Archivo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha manifestado este sábado ante la comunidad internacional su inquietud por un derrame de hidrocarburos que ha tenido lugar en Trinidad y Tobago y que, según las autoridades venezolanas, ha ocasionado notables daños ambientales en el golfo de Paria y en zonas costeras de los estados de Sucre y Delta Amacuro.

"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su preocupación ante la comunidad internacional por el derrame de hidrocarburos proveniente de la República de Trinidad y Tobago, que ha generado una grave afectación ambiental en el Golfo de Paria y zonas costeras de los estados Sucre y Delta Amacuro", reza la nota difundida por Caracas.

El Ejecutivo venezolano ha señalado que los primeros informes técnicos habrían revelado impactos sobre espacios marinos, zonas litorales, ecosistemas especialmente vulnerables y comunidades pesqueras del país, de acuerdo con un comunicado difundido por el ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil.

Asimismo, las evaluaciones elaboradas por las autoridades venezolanas advierten de posibles consecuencias "graves" para manglares, humedales, especias marinas y recursos hidrobiológicos considerados estratégicos tanto para la seguridad alimentaria como para el equilibrio ecológico de la región.

Desde Caracas han comunicado además que el Ministerio de Exteriores venezolano ha recibido instrucciones para solicitar "de manera inmediata" información detallada sobre el incidente y sobre el plan de contingencia previsto para contener y mitigar el vertido.

En este sentido, han reclamado el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Derecho internacional ambiental y ha exigido la adopción urgente de medidas de reparación por los daños ocasionados.

"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela continuará desplegando todas las acciones necesarias para proteger los ecosistemas afectados y resguardar a las comunidades impactadas", añade el comunicado.