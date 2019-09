Venezuela.- Difunden unas imágenes de Guaidó posando junto a miembros de la banda de 'Los Rastrojos' en Colombia

Publicado 13/09/2019 12:00:42 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La difusión de unas imágenes del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, junto a miembros del grupo delincuencial 'Los Rastrojos' en la frontera con Colombia han generado polémica en los dos países vecinos, aunque el entorno del dirigente opositor ha alegado que no sabía quiénes eran las personas con las que estaba posando.

La Fundación Progresar en Norte de Santander fue quien dio a conocer estas imágenes, que habrían sido captadas coincidiendo con la celebrado del concierto Live Venezuela en la frontera colombiana el pasado 22 de febrero. Guaidó cruzó a Colombia sin que estuviese claro cómo lo había hecho.

El director de la fundación, Wilfredo Cañizares, ha publicado en redes sociales unas imágenes con las que pretende demostrar que la entrada fue coordinada con 'Los Rastrojos'. En las fotografías, Guaidó aparece con dos supuestos dirigentes de esta banda narcoparamilitar conocidos por los alias 'El Brother' y 'El Menor', según ha confirmado la Policía colombiana.

Un portavoz de Guaidó, Alberto Ravell, ha alegado que Guaidó no sabía con quién estaba posando, aunque ha subrayado que no le ayudaron a entrar en Colombia. "No pide las cédulas al momento de tomarse fotos, de haber sabido que esos personajes son lo que son no les hubiera dado la foto", ha asegurado en declaraciones a la emisora colombiana La W.

El representante de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, también ha descartado en la misma radio cualquier vinculación entre el jefe de la Asamblea Nacional y grupos delincuenciales, de los que no habría recibido ninguna ayuda. En este sentido, ha señalado que mantiene una "posición firme" en contra de la presencia de grupos armados en Venezuela.

El chavismo, sin embargo, se ha agarrado a estas fotografías para criticar a Guaidó. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y 'número dos' del partido gobernante, Diosdado Cabello, ha enseñado las imágenes en su programa de televisión: "Eso es lo que ellos defienden, este es el segundo de los Rastrojos, amigo, retratado aquí con Juanito Alimaña, de una banda de paramilitares que opera en la frontera".