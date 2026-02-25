Archivo - Tarek William Saab. - Jesus Vargas/Dpa - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, han presentado este miércoles su dimisión a través de sendas cartas enviada a la Asamblea Nacional, ha confirmado su presidente, Jorge Rodríguez.

Rodríguez ha informado en sesión parlamentaria de que ha recibido "sendas misivas" con la renuncia de ambos funcionarios, quienes fueron ratificados en sus cargos en octubre de 2024 hasta 2031.

El presidente de la Asamblea Nacional ha explicado que ahora se designarán a dos sustitutos de manera interina mientras se pone en marcha un nuevo proceso de selección, según informa el diario 'El Nacional'.

Saab había ejercido como fiscal desde 2017, sustituyendo a Luisa Ortega Díaz. Él ha sido una de las voces del chavismo más críticas con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el marco del operativo de las fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

Al frente de la Fiscalía, ha abierto numerosas investigaciones contra decenas de opositores tales como María Corina Machado y Edmundo González, en medio de fuertes críticas por parte de la comunidad internacional, acerca de la supuesta persecución política de los rivales del chavismo.

Su salida se produce pocos días después de que la Asamblea Nacional sacara adelante por unanimidad una ley de amnistía que abre la posibilidad de excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, además del cierre y transformación de El Helicoide, un enorme edificio utilizado como centro penitenciario.