Diosdado Cabello afirma que existe "unidad" entre oficialistas y opositores para "sacar Venezuela adelante"

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha afirmado que existe una "unidad" entre oficialistas y opositores para "sacar Venezuela adelante", y ha expresado que todos ellos "aman su patria" y "condenan cualquier ataque sin dobleces ni hipocresía".

En una serie de declaraciones realizadas durante la retransmisión de su programa 'Con el Mazo Dando', Cabello ha señalado que hay una "actitud de firme rechazo a lo ocurrido" a principios de enero, cuando el Ejército de Estados Unidos perpetró un ataque contra el país y capturó al presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

"Uno los conoce y sabe quiénes son", ha aclarado el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Así, ha subrayado que "la única manera de salir adelante es permanecer unidos" y ha afirmado que "a los venezolanos que hacen vida en el exterior y pedían que se bombardeara Venezuela no les preocupa su familia, ni los niños". "Son unos miserables", ha añadido.

En este sentido, ha recalcado que el pueblo venezolano "va saliendo poco a poco de la situación derivada del ataque estadounidense y el secuestro de Maduro y su esposa". "El comandante Hugo Chávez siempre nos enseñó cómo levantarnos", ha aseverado.

El ministro ha hecho hincapié en que el ataque fue "un duro golpe para el país", incluso "para personas que no tienen nada que ver con la Revolución Bolivariana", al tiempo que ha criticado las "campañas mediáticas destinadas a generar desinformación y divisiones". "No solo buscan repetir mentiras sino que su único propósito es sembrar discordia entre la población venezolana", ha zanjado.